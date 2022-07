Lyt til artiklen

Er du blandt dem, der håber på at kunne hylde Jonas Vingegaard i Tivoli, er det stadig muligt.

For selvom køen har været lang i flere timer, er der god grund til at blive hængende.

»Der går uheldige rygter i og omkring Tivoli om, at der er fyldt op,« siger pressechef i Tivoli, Torben Plank, til B.T.

Men der er ikke hold i rygterne, og selvom der er mange mennesker, maner han til ro og understreger, at der stadig bliver lukket folk ind.

»Det er vi kede af, og vi er bange for, folk forlader køen, for det skal de ikke. Det kommer til at tage tid at få alle ind, men der er ingen grund til panik, for der er stadig masser af plads,« siger Torben Plank.

Allerede tidligt onsdag formiddag havde de første taget plads foran Tivoli, og køen voksede ret hurtigt. Her lød det dog også, at det forløb roligt og ret glidende.

Tivoli har tidligere meldt ud, at der er plads til 25.000 mennesker onsdag. Herefter bliver dørene lukket, og sker det, bliver det meldt ud på Tivolis sociale medier.

Fordi der er begrænset plads, har de desuden opfordret til, at man kom tidligt.

Jonas Vingegaard skal først hyldes på Københavns Rådhus, inden arrangementet i Tivoli.

Sidstnævnte er sat til at starte 16.00, hvor Jonas Vingegaard og flere andre danske ryttere ankommer til hovedindgangen.

Herefter følger et program, der byder på både taler og optrædener, ligesom rytterne skal på scenen. Her bliver de hyldet af de mange fremmødte, og de skal også interviewes af de to værter Josefine Høgh og Dennis Ritter.

Det er dog ikke utænkeligt, at tidspunktet kommer til at rykke sig en smule, da Jonas Vingegaards fly var en smule forsinket.

Du kan følge hele den store hyldest i LIVE-bloggen her.