Onsdag er den helt store Jonas Vingegaard-dag i København.

For når den danske Tour de France-vinder er blevet hyldet på Københavns Rådhus, går turen over på den anden side af gaden, hvor Tivoli slår dørene op til en storstilet fejring.

Og nu er planen og programmet på plads, lyder det i en pressemeddelelse.

Fejringen foregår på Plænen, og der vil blive afholdt taler på scenen, hvorfra Saveus og Søs Fenger optræder.

Det hele starter klokken 16.00, men Tivoli opfordrer til, at man i den grad kommer i god tid. Der er almindelig entré, der foregår efter 'først-til-mølle'-princippet, og der er plads til op mod 25.000 gæster.

»Det forventes, at der er mange gæster, som vil hylde Jonas Vingegaard og de øvrige danske ryttere. Indgangene kan dermed risikere at blive lukket, hvilket vil blive meldt ud på Tivolis sociale medier,« lyder det fra Tivoli.

Når Jonas Vingegaard ankommer til den populære have, bliver han modtaget af Tivoli-garden, ligesom der også står et hold af kendte tv-værter klar til at tage imod den danske stjerne og de øvrige danske ryttere, der deltog i årets Tour.

»Der findes næppe noget smukkere, end når drømme går i opfyldelse, og dette er jo blevet et rent eventyr. Det giver så meget mening, at rytterne og Jonas Vingegaard kommer herind igen, da de jo var herinde for knap 4 uger siden til holdpræsentationen. Det bliver en fejring og et møde med deres fans, som de aldrig glemmer, og vi er stolte over at kunne give vores gæster og rytterne denne mulighed for at ønske hinanden kæmpe tak for Touren,« siger Tivolis administrerende direktør Susanne Mørch Koch.

Tirsdag bliver Jonas Vingegaard hyldet i Holland, inden han flyver til Københavns Lufthavn i Kastrup onsdag. Her lander han klokken 12.00, og herefter skal Jumbo-Visma-rytteren med åben bil til Københavns Rådhus.

Planen er, at Jonas Vingegaard ankommer til rådhuset klokken 13.00, hvor fejringen begynder. Der vil være taler, og traditionen tro bliver Jonas Vingegaard budt på rådhuspandekager, ligesom han klokken 13.45 træder ud på balkonen for at lade sig hylde af danskerne.

Og når arrangementer på rådhuset lukker omkring klokken 14.30, går turen altså videre til Tivoli.