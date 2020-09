Corona-smitten eksploderer i Frankrig på det værst tænkelige tidspunkt.

Mens Tour de France-feltet snørkler sig gennem Sydfrankrig, sætter nationen triste rekorder: I de seneste tre døgn har mere end 24.000 personer fået konstateret corona-smitte.

Arrangøren af Tour de France, ASO, har indført et væld af regler og protokoller for at undgå, at smitten spreder sig til feltet, men særligt et sted kniber det med sikkerheden.

Flere af feltets markante ryttere har i de seneste dage langet ud efter de hujende tilskuere, som ikke bærer masker på de smalle bjerge, hvor tusindvis af mennesker stimler sammen for at opleve Touren.

Men er der en reel risiko for at blive smittet i de få sekunder, man passerer en tilskuer på vej op ad Tourens stejle bjerge?

Det korte svar er ja. Men man skal være meget uheldig, forklarer Christian Wejse, afdelingslæge på Infektionssygdomme ved Aarhus Universitetshospital.

»I udgangspunktet må risikoen siges at være lav. Sandsynligheden er overordentlig lav, men den er ikke nul. Så det kan forekomme,« slår eksperten fast.

Christian Wejse forstår udmærket rytternes bekymringer – og han undrer sig da også over, at tilskuerne ikke bærer mundbind.

Den forsvarende Tour de France-vinder med det mundbind, som rytterne skal bære konstant – undtagen i selve løbet. At reglerne om, at rytterne skal isoleres i en boble, er svære at overholde, oplevede B.T.s udsendte Tour de France-journalister fredag, da de pludselig befandt sig i en lille elevator ansigt til ansigt med den columbianske stjernerytter. Foto: Marco Bertorello / Pool Vis mere Den forsvarende Tour de France-vinder med det mundbind, som rytterne skal bære konstant – undtagen i selve løbet. At reglerne om, at rytterne skal isoleres i en boble, er svære at overholde, oplevede B.T.s udsendte Tour de France-journalister fredag, da de pludselig befandt sig i en lille elevator ansigt til ansigt med den columbianske stjernerytter. Foto: Marco Bertorello / Pool

»Det er ikke usandsynligt, at der i en stor kødrand kan stå en person, der er smitsom. Rytteren skal så indånde de dråber, der kommer ud af munden og er fyldt med virus, fra en smitsom person,« siger han og fortsætter:

»Det er et splitsekund, at rytteren kører ind i den her sky, der står ud af munden på den person, der står og råber, og rytteren skal så indånde det. Det kan forekomme, men det er ikke overvejende sandsynligt. Men jeg forstår godt rytternes bekymring,« siger Christian Wejse.

Normalt er risikoen for at blive smittet med coronavirus udendørs lav, men netop fordi tilskuerne via deres råb udsender flere partikler, og rytterne trækker vejret så tungt, kan der opstå smitte.

»Når man råber, øges risikoen for, at man smitter mere, fordi man genererer mere fart på de dråber, man sender af sted. For den modtagende part er der en øget risiko, fordi vejret trækkes så tungt,« vurderer Christian Wejse.

Løbsdirektør Christian Prudhomme fra ASO har flere gange slået fast: To corona-tilfælde på et hold – og så er det exit fra Tour de France. Foto: VALERY HACHE Vis mere Løbsdirektør Christian Prudhomme fra ASO har flere gange slået fast: To corona-tilfælde på et hold – og så er det exit fra Tour de France. Foto: VALERY HACHE

Tilskuernes mangel på mundbind har affødt massiv kritik blandt rytterne og eksperter. Jakob Fuglsang (Astana), der analyserer Tour de France for B.T., slog søndag fast, at Tour-arrangøren ikke har gjort deres arbejde godt nok.

»Det kan ikke nytte noget, at der ikke er mere kontrol. Det vil være en skandale, hvis et hold blev smidt ud, fordi en rytter bliver smittet af en tilskuer, der står og råber ham i hovedet,« siger den danske stjernerytter og fortsætter:

»Bagefter kan det gå hurtigt, hvis rytteren giver det videre til andre på holdet. På den måde har Touren et arbejde, de skal gøre bedre.«

Tour de France-rytterne er søndag og mandag blevet testet for corona, som kan give covid-19. Her viste alle prøverne et negativt svar, og derfor stiller samtlige ryttere til start ved tirsdagens etape.