Der opstod kaos og et kæmpe styrt i feltet på grund af en tilskuer, som stod med mobilen fremme og ramte en Jumbo-Visma-rytter.

Nathan Van Hooydonck var manden, som blev ramt af tilskuerens arm. Tilskueren var fokuseret på at få en selfie eller en video af rytterne og blæste på deres sikkerhed.

Styrtet skete med 130 kilometer til mål i fronten af feltet, hvor Jonas Vingegaard med nød og næppe undgik at styrte.

Også Egan Bernal, Rasmus Tiller og Matteo Jorgensen var nede. Det samme var Vingegaards hjælper Wilco Kelderman.

Heldigvis formåede Nathan Van Hooydonck at komme op på cyklen igen og kom tilbage til feltet kort efter.

