Der var bred enighed i feltet om at tage den med ro, da regnen væltede ned på de små, kringlede veje ved Nice under 1. etape af årets Tour de France.

Men den tidligere Tour de France-vinder Bradley Wiggins var ikke imponeret af den kørsel, som feltet praktiserede.

»Hvis ikke du bryder dig om at tage risici, så bør du måske gå på pension,« sagde han ifølge Cyclingnews under en udsendelse hos Eurosport.

1. etape var præget af mange styrt, da vejene blev utroligt glatte. Det fik rytterne i feltet til at indgå en aftale om, at de ikke forcerede, før de kom ned til det sidste flade stykke, hvor etapen skulle afgøres i en massespurt.

Astana trodsede kortvarigt alle de andre, men det var lige ved at få katastrofale følger, da Miguel Ángel López gled i et sving og bragede ind i et vejskilt. Han slap med skrækken.

Tony Martin, der undervejs i etapen forsøgte at diktere tempoet, gav en reprimande til Astana-holdet efter episoden.

Bradley Wiggins indrømmer dog, at man med alderen bliver mere forsigtig og ikke tør tage de samme chancer.

»Når man bliver ældre, så er man mere opmærksom på ikke at styrte. Man vil hjem til sine børn uden skader. Det er en hård sport. Livet er hårdt.«

Bradley Wiggins vandt Tour de France i 2012, og det blev starten på en britisk dominans i verdens største cykelløb. Chris Froome har siden vundet fire gange, mens Geraint Thomas også har vundet en enkelt gang.