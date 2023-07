Han kan næsten smage champagnen i Paris.

Men han vil stadig ikke sige det.

For selv om den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard er snublende tæt på at vinde Tour de France for andet år i træk, kan man stadig ikke få vinder-snakken ud af munden på ham.

I hvert fald ikke før 20. etape er færdigkørt lørdag aften.

Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix

Og derfor ønskede Jumbo-Visma-kaptajnen da heller ikke at blive særlig konkret, da B.T. på fredagens pressemøde spurgte ham om, hvem fra hans familie der har sat kursen mod den franske hovedstad.

Det har Vingegaard nemlig ikke tænkt på endnu, påstår han:

»Først og fremmest skal jeg lige køre etapen i morgen (lørdag, red.), inden jeg tænker på alt muligt andet.«

»Men jo, altså min familie kommer da til Paris,« afsluttede danskeren.

Jonas Vingegaard skal bare beholde den gule førertrøje én dag mere, inden han kan kalde sig for dobbelt Tour-vinder.

Inden lørdagens etape fører han nemlig verdens største cykelløb med syv minutter og 35 sekunder ned til den slovenske superstjerne Tadej Pogacar på andenpladsen.

B.T. dækker alt om Tour de France hele vejen – og herunder kan du lytte til seneste afsnit af 'Touren på Bagsædet'.