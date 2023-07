Jonas Vingegaard skal ikke nødvendigvis blive en ‘filosof i kommunikation’, som B.T.s Tour-ekspert Bjarne Riis formulerer det.



Men han – og Jumbo-Visma – har store problemer med danskerens image og pressehåndtering.

Kritikken kommer i denne Riis-analyse, efter Andy Schleck har proklameret, at Jonas Vingeaard med sit til tider sky ydre kan fremstå arrogant.

Intet kunne være mere forkert, understreger Bjarne Riis, der dog i samme vending klandrer Jumbo-Visma for ikke at klæde danskeren ordentlig på til opmærksomheden og træne ham i de mange mediehenvendelser.

B.T.s Tour-ekspert forstår heller ikke, hvorfor Jumbo-Visma ikke arrangerede et pressemøde på Tourens hviledag, der var mandag. Modsat mødte Tadej Pogacar verdenspressen på et virtuelt pressemøde.

»For mig at se bærer Jumbo-Visma en meget stor del af skylden for, at Jonas bliver misforstået og hele tiden sat op mod Pogacar, som har et mere naturligt kommunikationstalent,« skriver Bjarne Riis.

Hos Jumbo-Visma er sportsdirektør Merijn Zeeman ikke overraskende lodret uenig i Bjarne Riis’ betragtninger.

Har I været gode nok til at hjælpe ham i medierne. I holdt ikke en pressekonference mandag. Er I gode nok til at få folk til at forstå, hvordan Vingegaard i virkeligheden er?



»Når man har den gule trøje, og man kommer i mål, skal man først igennem sejrsceremonien, derefter forbi pressen. Imens tager alle andre ryttere videre. Jonas er der stadig – tilgængelig i mindst en halv time – for alle slags spørgsmål og fra medier fra hele verden.«

»Så er der pressekonference, dopingkontrol, og så tager han hjem. Så når han endelig kommer ud i holdbussen, er der slet ikke andre tilbage. På det tidspunkt har han talt med medierne i over en time.«

Merijn Zeeman mener også, at deres gule førertrøje var mere end rigeligt tilgængelig på mandagens hviledag.

»På hviledagen var der både hollandsk og belgisk fjernsyn, og der var også et andet interview, så han ER tilgængelig for medierne, og det er han hver dag,« svarer sportsdirektøren, der dog ikke adresserer om holdet gør nok for at guide danskeren i den rigtige retning

Men der er stadig mange fans og journalister, der måske får en fejlagtig opfattelse af ham? En anderledes opfattelse af ham end dem, der er tæt på ham?



»Vi har lavet Netflix-serien, vi har Amazon-dokumentaren, vi har bogen. (‘Planen’ – nyudgivet bog om Jumbo-Vismas jagt på den gule trøje, red.) Jeg tror ikke, der findes et hold, der er så gennemsigtigt som vores – slet ikke nogen i nærheden. Jeg tror faktisk slet ikke, der er noget sportsteam i verden, der gør tingene, som vi gør det.«

