Jonas Vingegaard har fået masser af fans under Tour de France.

Og nu viser en dansker-glad Hollywood-stjerne sig også frem i Paris som stor Jonas Vingegaard-fan.

Skuespillerinden Lily Collins, der blandt andet er hovedrolleindehaver i Netflix-successen Emily In Paris, tørner nemlig ud i dansk landsholdstrøje i Paris. Det deler hun på Instagram, hvor det fremgår, at hun og hendes mand, filminstruktøren Charlie McDowell, søndag er på Champs-Élysées for at hylde den danske klatrer i gult.

»Når Danmark kommer til Paris. Stort tillykke med at vinde Tour de France til Jonas Vingegaard,« skriver Lily Collins, der er datter af den legendariske musiker Phil Collins.

At Collins og McDowell er trukket i rødt og hvidt er ikke voldsomt overraskende - for de to har en helt særlig kærlighed til det danske land.

I september sidste år storroste kendisparret den Michelin-hædrede restaurant Noma, og for en måned siden - i juni - var parret tilbage i Danmark.

Flittigt delte Lily Collins billeder af, at hun og ægtemanden var i gang med en 'dansk weekend', og de lagde blandt andet vejen forbi den Michelin-anerkendte smørrebrødsrestaurant Selma i København, som er parrets yndlingsby.

Og efterfølgende tog stjerneparret til Stevns Klint, inden turen gik videre på et dansk bed and breakfast i Klippinge.

Lily Collins' ægtemand, filminstruktøren Charlie McDowell, er særligt kendt for at have stået bag Elisabeth Moss-dramaet 'The One I Love'. Senest har han instrueret thrilleren 'Windfall' fra i år, hvor også hans kone spiller med i rollen som netop 'konen'.

Parret blev gift i september sidste år – hvor de også slog vejen forbi Noma – efter to års forhold.