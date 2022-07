Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han stjal overskrifterne igen og igen i dette års Tour de France.

Men det har haft sin pris. Og den betaler han for alvor nu.

For det belgiske cykelfænomen Wout van Aert er nemlig hårdt medtaget efter at have knoklet i verdens største cykelløb i tre uger.

Det fortæller Jumbo-Visma-stjernens bedre halvdel, Sarah de Bie, til mediet VTM Nieuws ifølge belgiske HLN.

Jonas Vingegaard og Wout van Aert blev tirsdag hyldet i Holland for deres sejre. Foto: SEM VAN DER WAL Vis mere Jonas Vingegaard og Wout van Aert blev tirsdag hyldet i Holland for deres sejre. Foto: SEM VAN DER WAL

»Jeg har aldrig set ham så syg,« siger hun, inden hun forklarer, at ægtemanden – efter blandt andet at være blevet hyldet for sine etapesejre og den grønne pointtrøje – har ligget på sofaen de seneste dage.

For han har nemlig haft brug for at restituere som aldrig før.

»Jeg tror, Wout led rigtigt meget. Især dagen før den sidste enkeltstart, og nu er han træt,« lyder det videre fra Sarah de Bie.

Wout van Aert var på alles læber under den netop overståede Tour, hvor han vandt hele tre etapesejre, den grønne pointtrøje samt prisen som løbets mest angrebsivrige rytter.

Derudover havde han som hjælperytter en stor andel i den danske cykelstjerne Jonas Vingegaards store Tour-triumf.

Noget, der efterfølgende har fået flere og flere til at mene, at den 27-årige belgier lige nu må betegnes som verdens bedste cykelrytter.

Wout van Aert havde – ligesom Jonas Vingegaard – meldt afbud til lørdagens Clasica de San Sebastian på grund af træthed.