Jumbo-Visma havde formentlig ikke regnet med, at Jonas Vingegaard kunne præstere på så højt et niveau, da deres holdkaptajn Primoz Roglic måtte udgå af året Tour de France.

Derfor var det også ekstra vildt for danskerens chef at se afslutningen af 17. etape.

»Gåsehud. Gåsehud. Han er en fantastisk fighter,« fortæller Jumbo-Visma-sportsdirektør Merijn Zeeman til TV 2 Sport.

Den 24-årige dansker kravlede onsdag på sensationel vis en plads op på podiet, da han efter en drabelig afslutning på Col De Portet leverede et vildt comeback og kørte andenpladsen hjem på etapen.

Jonas Vingegaard havde overskud til at lykønske Tadej Pogacar med etapesejren. Foto: TIM VAN WICHELEN Vis mere Jonas Vingegaard havde overskud til at lykønske Tadej Pogacar med etapesejren. Foto: TIM VAN WICHELEN

Kun Tadej Pogacar i den gule førertrøje var stærkere, og selvom det kort før mål lignede, at Richard Carapaz havde fået sat danskeren, så kom Vingegaard tilbage og kørte forbi Ineos-stjernen til sidst.

Det imponerer Vingegaards sportsdirektør, der er stolt over, at danskeren holdt hovedet koldt i situationen. Han glæder sig samtidig over den rivende udvikling, som hans rytter er inde i.

Efterfølgende var det da også en glad Jonas Vingegaard, der satte ord på den benhårde afslutning på etapen.

Han afslørede han blandt andet, at han havde luret, hvad Carapaz ville gøre.

Jonas Vingegaard kæmpede sig tilbage på de afsluttende meter og kom endda forbi Richard Carapaz til sidst. Foto: BENOIT TESSIER Vis mere Jonas Vingegaard kæmpede sig tilbage på de afsluttende meter og kom endda forbi Richard Carapaz til sidst. Foto: BENOIT TESSIER

»Jeg tænkte, Carapaz ville komme. Han så ud, som om han led meget, så jeg var sikker på, han ville forsøge at angribe. Da han angreb kunne jeg ikke følge med, men jeg fandt mit eget tempo, og heldigvis kunne jeg komme tilbage og tage andenpladsen,« sagde Jonas Vingegaard til B.T. efter etapen og fortsatte:

»De styrede mig rigtig godt fra holdbilen, og de sagde også, at Carapaz legede med os. Vi tog en masse tid på Rigoberto Uran. Det er super fedt!«

Grischa Niermann, der også er sportsdirektør hos Jumbo-Visma, tør nu godt drømme om en podieplads til Vingegaard – også selvom de på forhånd slet ikke havde regnet med det.

»Ja, selvfølgelig. Nu er det fair nok at begynde at drømme om podiet. Han er kommet meget tættere på efter i dag. Der er kun en stor bjergetape tilbage, og der kommer en enkeltstart, der skulle passe ham rigtig godt,« siger Niermann til Ritzau.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»Vi vidste godt, at vi i ham havde en rytter, der i fremtiden kunne kæmpe om sejren i grand tours. Men vi forventede ikke, at det ville blive i år,« fortsætter han.

Tadej Pogacar har nu et forspring på fem minutter og 39 sekunder ned til Jonas Vingegaard. Fire sekunder efter ligger Richard Carapaz på tredjepladsen.

Torsdag venter en ny bjergetape, og igen slutter det hele på en modbydelig stigning – Luz Arden efter bare 130 kilometer i Pyrenæerne.

Derefter venter en vigtig enkeltstart lørdag, inden paradekørslen i Paris søndag afslutter årets Tour de France.