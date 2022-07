Lyt til artiklen

Enkeltstarten i København går i gang kl. 16.

Sidste rytter forventes at være i mål kl. 19.10, men her følger et overblik over de vigtigste starttider til fredagens kamp mod uret:

Danskerne

16.16 Michael Mørkøv (Quick-Step)

16.21 Mikkel Bjerg (UAE)

16.26 Mads Pedersen (Trek)

16.42 Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

17.13 Magnus Cort (EF)

17.22 Kasper Asgreen (Quick-Step)

18.13 Christopher Juul-Jensen (BikeExchange)

18.36 Jakob Fuglsang (Israel)

18.39 Andreas Kron (Lotto Soudal)

18.50 Mikkel Honoré (Quick-Step)

Favoritter til etapesejren

16.07 Stefan Bissegger (EF)

16.11 Mathieu van der Poel (Alpecin)

16.34 Stefan Küng (FDJ)

17.03 Filippo Ganna (INEOS)

17.04 Wout van Aert (Jumbo-Visma)

Klassementsfavoritter

16.19 Daniel Martínez (INEOS)

16.20 Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

16.39 Alexandr Vlasov (BORA)

16.40 Ben O'Connor (AG2R)

16.41 Geraint Thomas (INEOS)

17.05 Tadej Pogacar (UAE)

Se alle starttider her: