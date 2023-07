Jonas Vingegaard ramlede søndag ind i et stormvejr, da han blev kritiseret for ikke at hjælpe sin holdkammerat Wout van Aert i forsøget på at vinde 2. etape.

Men selv om historien har fyldt alt det seneste døgn - ISÆR i belgiske medier - har rytterne overhovedet ikke reageret på den massive medieomtale.

»Det spiller ingen rolle,« lyder det kontante svar fra Jumbo-Vismas sportsdirektør, Merijn Zeeman.

Ifølge B.T.s Tour-ekspert Bjarne Riis, er der ikke plads til både Jonas Vingegaard og Wout van Aert på Jumbo-Visma-holdet under denne her ledelse.

Danske Jonas Vingegaard har været ude i noget af et stormvejr det seneste døgn. Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Danske Jonas Vingegaard har været ude i noget af et stormvejr det seneste døgn. Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix

Men den præmis køber Zeeman ikke.

»Så du Touren sidste år? Så har du svaret,« siger han.

Men det ser ud til, at de sociale medier i Belgien hader Jonas på grund af det, der skete i går?

»Sociale medier … Elon Musk har dræbt dem, så der er ikke nogen sociale medier mere,« siger Zeeman med et smil, inden han igen bliver seriøs:

Vingegaard og Van Aert på træningslejr i Bilbao inden Tour de France-starten. Foto: Thibault Camus/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Vingegaard og Van Aert på træningslejr i Bilbao inden Tour de France-starten. Foto: Thibault Camus/AP/Ritzau Scanpix

»Gutter, vi er i Tour de France. Det her løb handler om historier, og den ene dag forsøger nogle mennesker omkring Touren at skabe en historie. Men vi er sammen hele året, og de her drenge har været sammen de seneste to måneder i bjergene.«

Zeeman slår fast, at der er en fantastisk vindermentalitet på Jumbo-Visma og at søndagens reaktioner var et udtryk for den skuffelse og de frustrationer, der var over at misse sejren på 2. etape.

Samtidig tilføjer sportsdirektøren, at holdet er kommet videre.

»Relationen og forholdet mellem Wout og Jonas er så dyb. Ikke kun mellem dem, men også mellem alle de andre,« siger han og fortsætter:

»Vi har bygget det her hold op i så mange år, og vi bliver ikke forstyrret af sociale medier og al kritikken. Det har ingen betydning for os. Så don't worry.«

