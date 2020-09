Av for Søren, hvor kunne det have set dumt ud for den danske darling Søren Kragh Andersen.

I dag kom tiden endelig til en dansk Tour-triumf, og det var Rulle-Kraghen, der lettede i Lyon.

Søren Kragh Andersen (Sunweb) stak tre kilometer fra mål af fra det buldrende felt. Og fynboens tråd var så uimodståeligt, at konkurrenter og holdkammerater først så ham igen på den anden side af målstregen.

Men det var faktisk lige før, at danskeren nåede at jokke gevaldigt i spinaten inden den store triumf.

Foto: FRANCK FAUGERE Vis mere Foto: FRANCK FAUGERE

For da Søren Kragh Andersens belgiske holdkammerat - og værelseskammerat - iesj Benoot stak af, da feltet kørte ind i Lyon, var der indledningsvist kun én rytter fra feltet, der forsøgte at hale ham ind - den rytter var ... Søren Kragh Andersen!

»Haha ... ja, det var faktisk en fejl. I radioen hørte jeg godt, at de sagde 'Tiesj, go go go'. Men jeg lå lidt langt nede i feltet, og jeg så simpelthen ikke, at han kørte væk.«

»Så jeg bankede igennem for at komme op forrest i feltet, hvorefter jeg så valgte at angribe.«

»Men kort efter så jeg Tiesj ligge alene længere fremme, og så stoppede jeg straks med at træde. Det var en fejl, men heldigvis ødelagde jeg ikke noget for nogen,« fortalte Søren Kragh Andersen efter den vilde triumf.

Foto: FRANCK FAUGERE Vis mere Foto: FRANCK FAUGERE

Hvad gik der igennem dit hoved på den sidste strækning frem mod målstregen?

»Det er skørt. Og jeg kan stadig ikke tro det. Da jeg krydsede målstregen, var jeg sådan 'fuck, sker det her lige?'«

»Jeg tror faktisk ikke, at det endnu er gået op for mig, at det her er Tour de France, og at jeg har vundet. Jeg tror, jeg indser det, når jeg får ringet hjem til min familie og min bror.«

Helt ekstraordinært var tilskuere ikke tilladt på de sidste 100 meter af etapen. Var det noget, du lagde mærke til?

»Ja, jeg lagde godt mærke til det. For i det sidste sving var der sort af mennesker, der råbte og skreg. Men da jeg så endelig kom til målstregen, så blev jeg nødt til at fejre det helt alene.«

»Men det gjorde ikke noget. Det var stadig de samme følelser for mig,« lød det fra Søren Kragh Andersen.