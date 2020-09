Da Søren Kragh Andersen rullede under 'Flamme Rouge' - porten, der indikerer, at nu er der kun én kilometer tilbage - slog tanken ham pludselig.

Han havde gang i noget helt exceptionelt! Sunweb-danskeren var halvandet minut fra at vinde sin anden Tour-etapesejr på en uge.

»Jeg bliver nødt til at sige, at på den sidste kilometer tænkte jeg bare 'holy shit, vinder jeg virkelig to etaper i én og samme Tour?'«

Inden denne sommer havde Danmark blot hentet én Tour-etapesejr i 12 år. Det faktum gør bare 'RulleKraghens' triumf endnu vildere.

»Nogle ryttere vinder aldrig én etape, og nu vinder jeg to samme år. Jeg er klar over, at det er noget helt specielt. Det er mere, end jeg nogensinde drømt om, da jeg var en lille knægt, der hjulede rundt,« sagde Søren fra Strib efter etapen.

Han afslører desuden, at mælkesyren hobede sig op i litervis i stængerne på de sidste fem kilometer.

»Jeg led helt vildt! Men jeg vidste, at hvis jeg lider, så lider de andre i det mindste også. Det gav mig endnu mere selvtillid.«

Søren Kragh Andersen røg med 35 kilometer til mål med i et stort udbrud, der blandt andet talte en masse sprintere.

Så med 16 kilometer tilbage satte danskeren et slangehug af et angreb ind. Ingen af udbrudskompagnonerne besvarede hans ryk.

Og derfra så Søren Krag Andersen sig ikke tilbage.

Og præcis som det var tilfældet i Lyon i lørdags, kunne han alene trille over målstregen og udgyde et sejrsbrøl, der kunne høres i alle de omkringliggende Jura-bjerge.

Tour de France afsluttes søndag med den klassiske Paris-etape med opløb på Champs Élysées, og herefter holder Søren Kragh Andersen pause fra landevejene.

For han skal ikke - som flere af de andre Tour-danskere - til VM i Italien. Her har han meldt afbud.

Han satser i stedet op at bygge sig op til forårsklassikerne, som på grund af corona-krisen i år køres om efteråret. Og rammer han Tour-formen her, ligger der flere triumfer og venter på fynboen.