Da Søren Kragh Andersen for nylig tog af sted mod Bilbao og Tour de France, tænkte han på det en ekstra gang.

Han tænkte på Schweiz Rundt, hvor han for nylig havde mistet kollegaen Gino Mäder, der på tragisk vis døde efter et styrt på en nedkørsel.

Til B.T. fortæller Søren Kragh Andersen, at dødsfaldet har sat sine spor.

»Det var ikke en rar oplevelse, det rørte mig også, især da jeg kom hjem – og især da jeg skulle sige farvel til min kæreste og min søn,« siger Alpecin-Deceuninck-rytteren og fortsætter:

Gino Mäder blev hyldet med et minuts stilhed ved torsdagens holdpræsentation i Bilbao. Foto: Martin Divisek/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Gino Mäder blev hyldet med et minuts stilhed ved torsdagens holdpræsentation i Bilbao. Foto: Martin Divisek/EPA/Ritzau Scanpix

»Da jeg tog af sted her til Tour de France, der sad det stadigvæk i mig, det, der skete i Schweiz Rundt for Gino og hans familie. Helt tragisk.«

Søren Kragh fortæller, at han trods den tragiske ulykke forsøger at komme videre bedst muligt.

»Nogle gange kommer der ulykker. Det gør der alle steder i verden, i trafikken på arbejdspladser. Sådan er det nogle gange. Jeg prøver at komme over det, men det er noget, man tænker over. Det gør jeg også.«

Men tabet af Gino Mäder bliver ikke det eneste, der bliver anderledes for Søren Kragh under dette års Tour de France.

Søren Kragh Andersen fejrer etapesejr i 2020. Foto: Thibault Camus/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Søren Kragh Andersen fejrer etapesejr i 2020. Foto: Thibault Camus/Reuters/Ritzau Scanpix

Han blev nemlig far i april, kort efter han havde kørt først over målstregen i cykelklassikeren Eschborn-Frankfurt.

Og derfor var det da også ekstra hårdt at forlade familien denne gang.

»Det har helt sikkert været anderledes – også forberedelserne op til Tour de France. Vi var væk en hel måned på højdetræningslejr og Schweiz Rundt og var kun en uge hjemme imellem. Så det er da ekstra hårdt også at skulle af sted igen,« siger han og fortsætter:

»Men det giver mig også noget styrke i, at jeg skal gøre mit allerbedste, når jeg er væk hjemmefra. Men min søn har det godt, og min kæreste gør et godt stykke arbejde, så jeg kan være rolig, og de har det fint derhjemme.«