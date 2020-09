Badet i kameraernes blitzen står dagens mand på podiet med begge arme i vejret, mens to smukke kvinder blidt kindkysser cykelrytteren.

Tour de France er traditionernes holdeplads, og de velkendte podiepiger er en etableret institution ved verdens største cykelløb – på linje med den polkaprikkede bjergtrøje og det bløde løvetøjdyr til manden i den gule trøje.

»Det giver fejringen noget festligt og noget formelt. Det gør det til et show, og showet fremstår præsentabelt,« forklarer danske Eloïse Steen om podiepigernes optræden på scenen og kindkys til etapevinderne og trøje-indehaverne.

Hun arbejdede som såkaldt værtinde ved Tour de France i 2018, hvor arbejdsopgaven var at iklæde løbets hurtigste rytter den grønne pointtrøje.

Danske Eloïse Steen giver kindkys til Peter Sagan under Tour de France i 2018. Foto: JEFF PACHOUD

Men i år er det anderledes. Efter flere års pres har de ellers normalt så standhaftige arrangører fra ASO valgt at udfase kyssepigerne.

Et værtspar bestående af en mand og kvinde står for uddelingen af trøjer – og om det franske kindkys bevares i de kommende udgaver, når coronaen forhåbentlig er et fjernt fortidsminde, svæver hen i det uvisse.

»Nu bliver det anderledes. Der vil kun være én løbsrepræsentant og én officiel partner for den gule trøje, og så kommer der for første gang en vært og en værtinde,« forklarer løbsdirektør Christian Prudhomme om de nye ceremonielle tiltag, der både er taget i lyset af coronakrisen og den generelle samfundsudvikling.

For podiepigerne som koncept har været et omdiskuteret emne i årevis. I fjor samlede en fransk underskriftsindsamling mod kysseriet knap 40.000 signaturer. 'Kvinder er ikke objekter eller belønninger' lød skudsmålet.

Bjarne Riis får sejrskys under Tour de France i 1996. Foto: PASCAL PAVANI

Andre steder har man da også for længst udfaset kvinder som en form for pynt ved sportsbegivenheder. Formel 1 fyrede de såkaldte 'grid girls' i 2018, og året før tog Vuelta a Espana afsked med den klassiske kyssepige.

»Man kan godt mærke, at man er kommet ind i en ny æra i verden omkring politisk korrekthed. Men jeg synes, der er noget traditionelt over det. Det er ærgerligt, at der er kommet en problematik ud af det, men sådan er det, når samfundet ændrer sig. Mange ting i verden ser anderledes ud i dag,« siger Eloïse Steen.

Samtidig slår den danske podiepige fast, at stillingen langtfra er et badeferie-job, hvor man fragtes rundt som en porøs kransekagefigur, der bare skal stå og se smuk ud, mens verden kigger på. Nej – det er hårdt arbejde. Hele dagen.

»Det var et krævende job, fordi man skulle nå så meget på en dag, køre hele ruten selv og arbejde 21 dage i streg. Det var 12 timer hver dag. Der var ingen pauser i løbet af en dag – kun tid til et bad inden aftensmaden klokken 22. At stå på podiet er bare en del af værtindejobbet.«

Danske Eloïse Steen (th.) arbejdede som såkaldt værtinde ved Tour de France i 2018, hvor arbejdsopgaven var at iklæde løbets hurtigste rytter den grønne pointtrøje. Foto: PHILIPPE LOPEZ

»Man sørger for sponsorer, tager imod gæster, er til stede på hotellerne. Det er stressende, og der var mange deadlines, men også en god stemning og en festlig oplevelse,« lyder beskrivelsen af de tre hektiske uger i 2018.

Tilbage står Eloïse Steen med en oplevelse for livet.

»Jeg er glad for at have haft denne mulighed. For mig og de andre piger handler det ikke kun om at være podiepige. Jobbet indeholder så meget mere end bare at stå på scenen – at være en del af et af verdens største sportsevents,« siger den 28-årige kvinde, der i dag bor i Portugal.

Delte danske meninger

Ved at vælge en værtspar og droppe kysseriet følger Tour de France med tiden. Sådan lyder i hvert fald forklaringen på ASO's beslutning fra 24-årige Cecilie Uttrup Ludwig, Danmarks bedste kvindelige bjergrytter.

»Jeg synes ikke, at det som sådan 'bare' er noget, der hører sig til cykelsporten. Vi er i et samfund, der udvikler sig, og nogle gange må man bare følge med tiden. Det er godt for en sport at prøve nogle nye ting, ellers står vi stille uden at udvikle os,« siger den danske FDJ-rytter.

Blandt de mandlige profiler er holdningerne mere delte. Verdensmester Mads Pedersen (Trek–Segafredo) 'kunne ikke være mere pisseligeglad', mens en af dem, som er vant til at få masser af kys på podiet – Astana-stjernen Jakob Fuglsang – tørt slår fast:

»Jeg tror ikke, at der er så mange, som kommer til at savne dem.«

Jakob Fuglsang kommer ikke til at savne podiepigernes kys. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Men det gør én af hans danske kolleger altså – Tour de France-rytteren Christopher Juul-Jensen.

»Hvis podiepiger selv vil være podiepiger, kan jeg ikke se noget problem med det. Det er en elsket tradition, og den kan jeg godt lide – men jeg kommer formentlig ikke selv til at stå på podiet til Touren,« griner Mitchelton–Scott-rytteren.

Han er på linje med Søren Kragh Andersen, der kører for Team Sunweb – og selv har større erfaring med at være centrum for podiepigernes opmærksomhed.

»Jeg synes, det er en god tradition, men jeg kan selvfølgelig også godt forstå, at det er afskaffet i år på grund af corona. Dog tror og håber jeg på, at det vender tilbage. Traditionen hører sig bare til i cykelsporten, synes jeg.«

I 2013 nappede slovakiske Peter Sagan en podiepige i numsen ved Flandern Rundt. Efterfølgende måtte han brødebetynget undskylde sit stunt. Foto: FRANCOIS LENOIR

Podiepiger har ud over at være et yndet mål for kameralinserne været genstand for både uheldige og farverige episoder.

I 2013 nappede slovakiske Peter Sagan en podiepige i numsen ved Flandern Rundt. Efterfølgende måtte han brødebetynget undskylde sit stunt.

Mere romantisk var situationen i 2003, da amerikanske George Hincapie så sit snit til at levere et håndskrevet brev til den franske podiepige Melanie Simonneau.

Rytterne og podiepigerne må i udgangspunktet ikke være i kontakt ud over på podiet, men Hincapies mere eller mindrede jagtede franskmanden igennem hele løbet.

Med få dage tilbage fik Simonneau stillet et ultimatum af sin arbejdsgiver – George Hincapie eller dit job på podiet. Hun valgte amerikaneren – i dag er de gift og har to børn sammen.