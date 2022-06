Lyt til artiklen

De fleste havde nok lykkeligt glemt det.

Men en ubuden gæst gør sit comeback til årets Tour de France, der starter i København.

»Mundbindet bliver selvfølgelig obligatorisk for alle, der nærmer sig rytterne. I løbsboblen. Vi kommer til at uddele 40.000 mundbind i løbet af Touren, ligesom til dig, der er akkrediteret, for eksempel. Folk, som nærmer sig rytterne.«

Det siger løbsdirektør Christian Prudhomme til B.T., da der blev afholdt pressemøde i Tivoli forud for den historiske Tour-start i Danmark.

Kasper Asgreen (tv.) og Julian Alaphilippe bærer mundbind til Tour de France 2020. Virkeligheden bliver den samme i 2022.

De seneste uger er en lang række ryttere og hold udgået fra eksempelvis Schweiz Rundt og Slovenien Rundt. Enten fordi de har haft afleveret positive coronaprøver, eller fordi hele holdet har valgt at trække sig grundet coronafaren.

Både ryttere som Mikkel Bjerg, Søren Kragh Andersen, Casper Pedersen og Andreas Kron har for nylig været smittet, og kun to af dem når at blive klar til Tour de France – Mikkel Bjerg og Andreas Kron.

»Tour de France er verdens største cykelløb, det ved rytterne godt. Det er et ekstraordinært vigtigt løb,« siger Christian Prudhomme.

»Jeg tror, at det der skete til Schweiz Rundt (hvor flere hold trak sig, red.) også skyldtes, at holdene ville beskytte sig til Touren, og at de derfor med det samme har forstærket foranstaltningerne og bruger deres sunde fornuft. Som ikke at give hånd, bruge håndsprit og tage mundbind på.«

»Men holdene ved jo åbenlyst – og det kan man høre på rytterne i deres interviews – at Touren er det vigtigste løb. Man kan ikke tillade sig ikke at passe på. Så jeg er sikker på, at de har forstærket beskyttelsen, det er jeg overbevist om.«

Tirsdag præsenterer Den Internationale Cykelunion (UCI) retningslinjer til årets Tour de France. Ifølge B.T.s oplysninger bliver det dog ikke, som man så det i fjor, hvor hele hold måtte trække sig, hvis mere end to ryttere ud af otte havde afleveret en positiv test.

Denne gang er det kun smittede ryttere og stabsmedlemmer, der bliver sendt hjem.

Dermed er reglerne mere lempelige end i de forgangne år, men løsdirektøren ærgrer sig fortsat over, at han fortsat ikke kan give hånden til rytterne.

»Vi ville jo hellere have, at båndet var stærkere og på en anden måde,« siger Christian Prudhomme om ikke at kunne give hånden.

»Men det må vi vente med.«