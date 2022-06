Lyt til artiklen

I mere end tre år har Danmark talt ned til den historiske Tour-start i landet.

Dengang kom nyheden om, at hele tre etaper af det ikoniske cykelløb lægger vejen forbi Danmark. Men nu kan den danske Tour-start udvikle sig til noget af en fuser, hvis coronavirussens klamme hånd, som vi – ja ærlig talt – havde glemt alt om, blander sig i festen.

Senest har en række ryttere trukket sig fra flere optaktsløb grundet positive test, og det kan få helt uoverskuelige følger for Tour de France anno 2022.

Det mener danske Magnus Cort.

Under sidste års Vuelta måtte Magnus Cort og de øvrige ryttere iklæde sig mundbind. Med den seneste udvikling ville det ikke være overraskende, hvis det blev tilfældet til Tour de France i år. Foto: MIGUEL RIOPA

»Det er katastrofalt for et hold, hvis man risikerer at miste store dele af det, især hvis halvdelen eksempelvis godt kunne køre videre, selvom de er testet positive,« siger EF Education-EasyPost-rytteren.

Op til Touren har danske stjerner som Mikkel Bjerg, Søren Kragh Andersen og Casper Pedersen været blandt en lang række ryttere, der måtte trække sig fra forskellige løb grundet en positiv coronatest.

Selvom Cort ikke har kørt de senere løb, hvor der opstod en coronabombe, er han ikke særlig tryg ved det kaos, der spreder sig i skrivende stund.

»Det gør mig da nervøs. Ikke for sygdommen i sig selv, det er jo ikke sådan, at jeg dør af det ene eller det andet. Men mere af de konsekvenser, det kan få,« forklarer Cort, der kører Tour de France for at forsvare sin kaptajn i det samlede klassement og gå efter sejre på udvalgte etaper.

»Jeg tænker mere over det her igen efter Schweiz Rundt, hvor vi så, hvor meget det fyldte. Tænk, hvis jeg ikke kommer til Tour de France på grund af corona, eller hvis jeg bliver sparket ud af løbet på røv og albuer på grund af en positiv test.«

Ved Schweiz Rundt stillede 176 ryttere til start, men 100 af dem gennemførte ikke løbet – i stor stil grundet positive coronatilfælde og hold, der valgte at trække sig på grund af risikoen for at blive smittet.

Ifølge Magnus Cort er det, som han siger det længere oppe, ikke det at blive syg, der er problemet.

Men håndteringen af det kan ødelægge rigtig meget for holdene.

»Jeg synes det største problem er, at det bliver behandlet som corona. Altså hvor man går helt i panik over det. Det største problem er, at man bliver smidt ud af cykelløbene, og man skal testes. Nogle bliver syge, mens andre sagtens kan køre videre, selvom de tester positivt. Det er farligt, hvis det ender i Touren på samme måde som i Schweiz.«

Netop den udvikling, vi så i Schweiz Rundt, men også i Slovenien, hvor flere ryttere blev smittet, truer nu for alvor den danske Tour-fest og resten af løbet.

Det kan vise sig at være mere end bare problematisk for feltets hold – for Touren er et livsvigtigt løb for ethvert cykelhold.

Etapeløbet er med afstand cykelsportens mest populære løb og det, hvor holdene får allermest eksponering.

Magnus Cort vandt sin hidtil eneste Tour de France-etape i 2018. Dengang kørte han for Astana. Foto: KIM LUDBROOK

»Tour de France er så stort et cykelløb, at holdene får mere end 50 procent af deres eksponering, hvis det går godt. Det ville være virkelig ærgerligt, hvis man så misser det vindue,« mener Magnus Cort.

»Det er et af de eneste steder, hvor man kan nå virkelig bredt ud til mange flere mennesker, end man gør til øvrige cykelløb, der i højere grad henvender sig til cykelentusiaster.«

I andre cykelløb kan ryttere eksempelvis trække sig for at restituere til et kommende løb. Men det er der ikke noget af i Tour de France, fordi det er så stort et mål i sig selv. Her kæmper man til det sidste.

Den 29-årige Magnus Cort forsøger så vidt muligt at begrænse sin kontakt til andre mennesker, men tillader sig eksempelvis stadig at gå på restaurant ved sin bopæl i Andorra, hvor der lige nu er forholdsvis mennesketomt, da det er uden for sæsonen.

EF Education-EasyPosts coronavejledning til rytternes rejser Inden rejsen Ingen intensiv træning i seks timer op til rejsen

God søvn og sund ernæring

Probiotika/Yakult (mælkesyrebakterier)

Helst ingen tidlige flyvninger

Forbered mad inden rejsen Under rejsen Mundbind af FFP2/N95-typen og håndsprit

Vicks First Defense (næsespray mod forkølelseslignende virusser)

Hydrering Efter rejsen Zink-tabletter + Probiotika

Rehydrering + mad inden træning

Men hans mandskab, EF Education-EasyPost, har udstukket stringente regler for, hvilke foranstaltninger rytterne skal tage i forbindelse med eksempelvis rejser.

»Vi må for eksempel ikke træne for hårdt, inden vi skal ud at flyve. Holdet går også meget op i, at man har en god kvalitetsmaske, og man skal tage probiotika – mælkesyrebakterier – inden flyvningen, for at holde maven i orden.«

»Når man er fremme, skal vi tage en zinktablet,« forklarer Magnus Cort.

Selvom danskeren ikke er sikker på, at deres virkning er videnskabeligt bevist, skal rytterne tage dem for så vidt muligt at undgå at blive smittet.

Og så er det vigtigt, at de husker at spise og drikke noget hjemmefra. For det er nemlig strengt forbudt i forbindelse med flyrejsen, siger han.

»De vil også gerne have, at vi undgår at spise og drikke på flyet, og det samme gælder i lufthavnen. På den måde kan vi have maske på hele tiden.«