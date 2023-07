»Han må være rystet over ikke at være sikker på sin egen hjemmebane!«

Sådan lyder det blandt andet i den seneste udgave af B.T.s Tour de France-podcast om Jonas Vingegaards smertefulde duel mod Tadej Pogacar på sjette etape, hvor sloveneren halede godt og grundigt ind på den danske klatrer.

For spørger man panelet i 'Touren på bagsædet', så vendte torsdagens bjergslag fuldstændig om på duellen mellem Pogacar og Vingegaard.

»Alt blev jo vendt på hovedet med den her duel, hvor Pogacar vandt på en etape, der egentlig var Jonas', mens Jonas slog Pogacar på en, der lå mere til sloveneren.«

Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix

»Det her er et nyt kapitel i rivaliseringen mellem de to, og det er svært at forestille sig, hvad det næste bliver,« lyder det fra Frederik Gernigon.

Og særligt, at Vingegaard blev slået på en etape, der på papiret lå bedre til ham, ja, den må gøre ondt, lyder det i panelet.

»Jonas' selvbillede må krakelere en smule. Han må ligge og være rystet over, at han ikke længere er sikker på sin egen hjemmebane. Og det selv om han kører i gult,« siger Rasmus Rask blandt andet i diskussionen om den dramatiske sjette etape.

Herunder kan du høre hele den seneste udgave af B.T.s Tour de France-podcast 'Touren på bagsædet', hvor Bjarne Riis blandt andet giver sit besyv med om begivenhederne i Touren.