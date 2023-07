Det så virkelig bizart ud, da cykelrytteren Filip Maciejuk var skyld i et kæmpemæssigt styrt i Flandern Rundt tidligere i år.

Polakken kørte ud i rabatten for at overhale et par konkurrenter, da han mistede balancen, men i stedet for at vælte i græsset, kørte han tværs ind foran feltet, så utallige ryttere røg i asfalten.

Efter måneders ventetid er der nu endelig faldet en afgørelse i forhold til, om Maciejuk skulle straffes for episoden, som du kan se nederst i artiklen.

Og dommen fra den internationale cykelunion, UCI, er hård.

Den 23-årige Bahrain-Victorious-rytter bliver suspenderet i en måned.

Dermed må han først køre løb igen i slutningen af august.

Efter styrtet i den store cykelklassiker var polakken, som allerede undervejs blev smidt ud af løbet, hurtigt ude at undskylde.

»Jeg er virkelig ked af min fejl, som var skyld i styrtet. Jeg håber, at alle involverede er okay,« skrev Filip Maciejuk på Instagram.

»Det skulle ikke være sket og det var en stor fejl af mig. Jeg havde ingen intentioner om at forårsage dette. Alt, jeg kan gøre nu, er at undskylde for min fejl,« skrev Filip Maciejuk videre på det sociale medie.

Siden Flandern Rundt har polakken kørt flere store løb som Amstel Gold Race, Flèche Wallonne, Romandiet Rundt og Schweiz Rundt.