»ASO har fået et problem.«

Sådan lyder det fra vært Lasse Vøge i B.T.s Tour de France-podcast 'Touren på bagsædet'.

Og den konklusion er B.T.s cykelreporter Rasmus Rask helt enig i. Faktisk er han decideret utilfreds med Tour-arrangøren, ASOs, håndtering af netop dette problem.

»Vi har set flere gange i år, at Touren er blevet stoppet af deres egne motorcykler eller biler. I dag (onsdag, red.) er det Vingegaard,« siger Rasmus Rask og fortsætter:

Den tidligere franske stjernerytter Thomas Voeckler sad på en motorcykel, der var indblandet i kaosset på Col de la Loze. Han er derfor udelukket fra 18. etape. Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Den tidligere franske stjernerytter Thomas Voeckler sad på en motorcykel, der var indblandet i kaosset på Col de la Loze. Han er derfor udelukket fra 18. etape. Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix

»Det kunne potentielt set have været et øjeblik, der kunne have kostet Tour-sejren, hvis Pogacar havde ligget ude foran og ikke havde tabt så meget tid. Men det er nogle ret ufattelige scener, og det vilde er, at vi sad fast i lige præcis det sving, hvor Vingegaard hakker bremsen i – og det er tre timer før.«

Der er især én ting, Rasmus Rask er ekstremt uforstående overfor.

»Jeg synes, at det er ufattelig uprofessionelt, at de ikke identificerer den fare. At de ikke har nogle ude for at se, at her kan der komme en form for prop i løbet,« siger han.

Han undrer sig over, at der ikke er fundet en løsning på problemet, når det ikke er første gang, at det sker i Tour de France.

»Vi oplever nogle fans, der bliver mere og mere nærgående, og det er de også overfor os, så hvordan er de overfor rytterne, når det er endnu mere koncentreret, og de kommer forbi to timer senere?«

»Vi ser folk, der tager selfies og står med skilte ude på vejene. I dag slår Pello Bilbao en fan, der løber ved siden af ham, fordi han er så nærgående. Det får han en henstilling for – ikke en bøde. Og Vingegaard bliver blokeret, så det er jo ikke et nyt fænomen.«

