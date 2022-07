Lyt til artiklen

En stor dansk nedtursdag.

Det er det, der bedst kan beskrive dagens 15. etape af Tour de France.

En af nedturene oplevede Michael Mørkøv, der måtte udgå af Touren, da han ikke kørte i mål inden for den i forvejen forlængede tidsgrænse.

»Det var ubeskriveligt hårdt. Jeg vidste godt, at det ville blive en svær kamp, da jeg blev nødt til at slippe allerede i starten. Men jeg var besluttet på, at jeg ville prøve at køre til mål, og se om det ville være nok,« fortæller Mørkøv efter han kørte i mål.

Michael Mørkøv kort efter, han var kommet over målstregen. Vis mere Michael Mørkøv kort efter, han var kommet over målstregen.

Det var dog ikke nok for Quick-Step Alpha Vinyl-danskeren, men undervejs bevarede han troen.

»Egentlig har jeg troet på det hele dagen, selvom jeg måske har været lidt optimistisk. Men med 25 kilometer til mål, kunne jeg se, at jeg skulle holde 60 (km/t, red.) i snit, og selvom det gik nedad, så ville jeg ikke kunne gøre det alene. Så der vidste jeg godt, at det ville være noget nær umuligt.«

»Jeg tror, jeg var pumpet for kræfter i går. I går kommer jeg i gennem … ja, jeg ved ikke helt hvordan i virkeligheden. Det var næsten helt umuligt at sidde derude i den her varme alene, så det var egentlig en umulig kamp.«

Da Mørkøv kørte over målstregen 12 minutter og 30 sekunder for sent lød et kæmpe bifald fra tilhængerne, og hovedpersonen selv havde endda overskud til at takke og vinke til tilhængerne.

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

Trods overskuddet var det en tydeligt skuffet dansker, der mødte pressen.

»Det er skuffende, men det er jo bare sådan realiteterne er. Jeg får bare sort på hvidt, at jeg ikke har nogen plads fortsat i det her løb,« siger han og fortsætter:

»Jeg synes bare, at jeg har gjort mit bedste i dag og knoklet, hvad jeg kunne fra jeg blev sat af. Jeg vidste godt, at det ville blive svært, så selvfølgelig er jeg skuffet over ikke at kunne fortsætte i løbet, men det er ligesom realiteterne.«

Udover Mørkøvs nedtur, røg også både Jonas Vingegaard og Jakob Fuglsang i asfalten.

Værst gik det for Fuglsang, der brækkede ribbenet. Det kan du læse mere om HER.