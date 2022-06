Lyt til artiklen

»Mit blodtryk har i mange år været for højt. Men det er det ikke for tiden.«

Det er længe siden, at Jonna Nielsen har haft det så godt, som efter hun været en del af forberedelserne til, at verdens største cykelløb rammer Danmark.

Det starter egentlig som et »skørt projekt.«

Sådan lyder det i hvert fald fra Sydbank i Vejle, der købte 9.000 garnnøgler under overskriften 'Vi strikker Vejle gul' for at få byens borgere til at engagere sig i årets Tour de France.

Trøjen er cirka 300 kvm, og skal hænges op ved startområdet i Vejle. Vis mere Trøjen er cirka 300 kvm, og skal hænges op ved startområdet i Vejle.

Men det viser sig, at projektet, der blandt andet har ført til en strikket førertrøje på cirka 300 kvadratmeter, ikke kun fører gult Tour-pynt og cykelglade danskere med sig.

Tilflyttere har fået nye netværker, ensomme har fået nye venner, og hospicepatienter har fået ekstra livskvalitet, fortæller Alex Slot Hansen, der er investeringsdirektør i Sydbank og leder på projektet.

Om 'Vi strikker Vejle gul'-projektet Omkring 1.500-2.500 personer har deltaget i strikkeaktiviteten, hvor de blandt andet har skabt: En stor gul strikket førertrøje på cirka 300 kvadratmeter, som skal hænges op ved startområdet i Vejle.

En mindre gul strikket trøje på cirka 135 kvadratmeter, som placeres på ruten.

Små trøjer til at udsmykke forretninger og hoteller i byen.

Streetart til gågadens lygtepæle.

»Jeg er glad og helt rørt over, hvor meget projektet har betydet for mange mennesker. Det har været godt at have noget at samles omkring og at skabe noget sammen,« siger Alex Slot Hansen.

For 68-årige Jonna Nielsen fra Vejle har Tour-forberedelserne betydet, at hun langt om længe er kommet ud af 'coronaboblen' og fået en ny, frisk start.

»Jeg tror, vi er mange, der har haft brug for, at der skulle ske noget. Noget, vi er sammen om. Og det har været helt fantastisk, at både skole, plejehjem og folk på hospice har været en del af projektet,« siger Jonna og fremstammer:

»Det rører mig meget med dem fra hospice, der har strikket lapper. De har sagt, at selvom de nok ikke ser det færdige resultatet, er de glade for at være med.«

Det har været en kæmpe glæde for 68-årige Jonna Nielsen at være med til at strikke Tour de France-førertrøjen. Foto: Kirsten Madsen Vis mere Det har været en kæmpe glæde for 68-årige Jonna Nielsen at være med til at strikke Tour de France-førertrøjen. Foto: Kirsten Madsen

For hendes eget vedkommende har strikkeprojektet været ren medicin.

»Mit blodtryk er pludselig ikke for højt længere, fordi jeg har været i nuet og nydt det,« siger Jonna.

Også 47-årige Carina Perschke har slået masker op i de gule trøjer. Hun har boet i Vejle i fem år, men føler sig først hjemme i byen nu.

»Når man flytter til en ny by, starter man fra nul. Så har det været fedt for mig få et fællesskab gennem projektet. Nu er det blevet hyggeligt at gå gennem byen, fordi jeg føler, at jeg hører til,« fortæller Carina Perschke og fastslår:

»Nu føler jeg mig hjemme og flytter aldrig fra byen.«

Projektet har gjort, at 47-årige Carina Perschke nu føler sig hjemme i Vejle. Vis mere Projektet har gjort, at 47-årige Carina Perschke nu føler sig hjemme i Vejle.

Selvom Tour de France ikke har været det store samtaleemne under strikningen, melder de to vejlensere klar til folkefesten.

»Det er 'once in a lifetime,' og derfor går vi all in,« siger Jonna og bakkes op af Carina.

»Mange siger, at det har været for dyrt for Danmark med løbet, men bare se, hvor meget folk får ud af det. Det er livskvalitet – og hvad er vigtigere?«