Et styrt har pulveriseret Mattias Skjelmoses planer om en plads i toppen af klassementet.

Så nu har den danske stjerne vinkel farvel til klassementet og taget beslutningen om at se mod enkelte dage, hvor den danske mester kan vise sig frem og gå efter etapesejr i verdens største cykelløb.

»Der er en klart større chance for, at jeg kan vinde en etape nu. Jeg behøver ikke at tage de samme chancer i finalerne, og hvis jeg taber 30 sekunder mere på et tidspunkt, så taber jeg 30 sekunder mere. Det afgør ikke noget i klassementet,« siger Skjelmose efter 7. etape.

Og han har spisesedlen klar.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Han har nemlig allerede udpeget sig sine mål - og temaet er klart: Er der bjerge på menuen, slikker Skjelmose sig om munden!

»Jeg vil se, om jeg kan komme i udbrud på Puy de Dôme-etapen (søndag, red.).«

»Ellers er der etape 13, 14, 15, 17 og 20. Der er faktisk masser af muligheder,« siger den danske mester med et stort smil om etapeprofilerne, der alle har karakter af bjergetape.

Fredag efter syvende etape var humøret overraskende højt hos den 22-årige dansker, selv om han var i voldsomme smerter efter sit styrt på femte etape.

»Det var meget værre for kroppen i dag (fredag, red.). Det er over det hele, at det gør ondt, og jeg har en dårlig følelse i kroppen. Det er lidt irriterende.«

»Men jeg glæder mig til de næste dage, for normalt er det værst på andendagen for et styrt, så det bliver nok kun bedre herfra. Det er jeg fint tilfreds med,« siger Skjelmose, som søndag får sin personlige behandler ned til at tage hånd om danskerens krop.

»Jeg ved ikke, hvad det er han gør, men han får min krop til at spille, som ingen andre. Ham er jeg normalt fast mand ved derhjemme.«

