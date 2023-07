Lance Armstrong er vild med et af dansk cyklings største håb, Mattias Skjelmose.

Den tidligere amerikanske stjernerytter, som under dette års Tour de France er kommentator for B.T., siger i sin podcast 'The Move', at Skjelmose banker på til en helt stor præstation i årets Tour.

»Nøj, han er på vej til at være en kandidat til det podie sammen med Vingegaard og Pogacar. Han ser godt ud, og han har haft et rigtigt klassisk klassementsforløb op til denne Tour.«

Og den form for smiger sætter den danske mester særdeles stor pris på, for Armstrong har en særlig plads i Skjelmoses cykelhjerte.

»Det er jeg da glad for. Lance er én af mine yndlingsryttere gennem historien. Og så kan man mene om ham, hvad man vil.«

»Jeg synes, han har vundet syv Tour de France, og at han er den største Grand Tour-rytter nogensinde. Jeg er glad for det, han siger,« siger Skjelmose til B.T.

Skjelmose har indtil videre kørt strålende ved dette års Tour de France, hvilket også har fået B.T.s Tour-ekspert Bjarne Riis til at skamrose den 22-årige dansker.

Riis mener, at Skjelmose er den mest intelligente cykelrytter, han har set siden netop Lance Armstrong.

»Det gør mig glad, men vi tager det stille og roligt. Jeg er i god form, men det er kun min anden Grand Tour, og den første gik ikke super godt.«

»Det er ikke en selvfølge, at jeg skal køre på podiet - eller i top 10 for den sags skyld. Vi tager det dag for dag,« siger Skjelmose om rosen.

Ros var han selv gavmild med tirsdag - dagen for sin sportsdirektør på UAE-holdet Kim Andersens 40 års jubilæum for dagen, hvor han blev den første dansker nogensinde til at køre i gult.

»Kim har kæmpe betydning for min karriere. Han støtter mig 100 procent og tror på det, jeg gør. Han bakker mig op - også over for andre. Jeg tør godt sige, at hvis ikke Kim havde været der, så havde jeg ikke været så god en rytter i dag,« siger Skjelmose.

Efter fire etaper er Mattias Skelmose nummer ni i det samlede klassement - han har 22 sekunder op til Adam Yates i den gule trøje.

