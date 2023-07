Mattias Skjelmose ville SÅ gerne, men ak ...

Det var én af de Tour-etaper, som danske Mattias Skjelmose havde sat et stort fedt kryds ud for. Den 22-årig Lidl-Trek-stjerne ville på eventyr.

Men trods gode ben og masser af gåpåmod måtte han opgive drømmen undervejs på Tourens 12. etape. For han var simpelthen havnet midt i en magtkamp mellem alle klassementsrytterne.

»Rigtig mange af de ryttere, der ligger på position 7-8 til 15, ville også i udbrud. Og det er ikke altid, at topholdene vil have det - og så kommer der en interessekonflikt, som går ud over os andre ryttere, der bare vil i udbrud,« lød det fra Skjelmose, mens han sad og rullede af efter etapen.

Jumbo-Visma's Dutch rider Wilco Kelderman (R) and Lidl - Trek's Danish rider Mattias Jensen Skjelmose (L) cycle ahead of the pack of riders during the 12th stage of the 110th edition of the Tour de France cycling race, 169 km between Roanne and Belleville-en-Beaujolais, in central-eastern France, on July 13, 2023. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

»Det er frustrerende.«

På et tidspunkt lykkedes det faktisk for Mattias Skjelmose at få slået et lille hul ned til feltet. Men her var problemet, at han havde fået Wilco Kelderman fra Jumbo-Visma med på slæb.

»Jeg troede, at vi skulle af sted. Men hvis Jumbo har en mand i udbrud, så vil UAE også have en mand i udbrud. Så bliver det en lortesituation - og vi bliver indhentet. Det er bare irriterende.«

Mattias Skjelmose afslørerde i øvrigt, at hans næste kryds er sat ud for lørdagens alpeetape, og derfor tager han en slapper på, når Tour-feltet rammer legendariske Grand Colombier.