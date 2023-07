Av, av, av.

Det var en hårdt medtaget Mattias Skjelmose, der torsdag måtte igennem en pinefuld 6. etape efter hans tidlige styrt på 5. etape.

Den danske mester led så meget, at han kom i mål hele syv minutter og 56 sekunder efter vinderen Tadej Pogacar - og smerternes karakter kom bag på Skjelmose.

»Jeg har ondt i hele min venstre side, og så gør min ryg rigtig ondt. Jeg troede ikke, at det var så slemt. Men på Tourmalet, der havde jeg mere ondt i ryggen, end jeg havde i benene. Det gør det svært at køre mange watt,« sagde den slagne danske mester.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Foran holdbussen var Skjelmose tydeligt skuffet over dagen - og de store smerter.

Ordene var få og svarene korte - eksempelvis, da han skulle sætte ord på etapen.

»Hård,« lød det fra Skjelmose, der ikke bruger dagens etape til meget:

»Det er svært at få nogle svar. Jeg havde rigtig ondt efter mit styrt i går, og de svar, jeg gerne vil have, dem fik jeg i Schweiz Rundt, synes jeg. Der er ikke så meget at sige.«

Skjelmoses smerter er dog ikke så store, at han bekymrer sig om sin videre færd i Tour de France.

Planerne ændrer sig dog formentlig for Skjelmose, der nu ser ind i en hjælperolle for Mads Pedersen og et håb om etapesejr i løbet af uge to eller tre i Tour de France.