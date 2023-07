Det har længe været kendt, at Wout van Aerts kone er højgravid, og hun kan risikere at føde under Tour de France.

Og skulle det ske, er der store chancer for, at Jumbo-Visma-stjernen vender hjem til familien før 23. juli, hvor Touren slutter i Paris.

Og nu løfter den danske Trek-rytter Mattias Skjelmose sløret for et rygte om Van Aerts hjemrejseplaner.

»Nu hørte jeg lidt rygter om, at Van Aert tager hjem i morgen, så Jumbo vil rigtig gerne have ham i udbrud. Mon ikke de prøver at lade alt køre,« siger Skjelmose til TV 2 Sport inden starten på tirsdagens 10. etape.

Mattias Skjelmose afslører rygter om Van Aert. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Mattias Skjelmose afslører rygter om Van Aert. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Selv afviser Jumbo-Vismas pressechef, Ard Bierens, at der skulle være lagt en fast plan for Van Aert.

Han fortæller til TV 2 Sport, at det er første gang, at han hører rygter om, at Van Aert tager hjem efter tirsdagens etape.

Sidste uge kommenterede B.T.s Tour-ekspert Bjarne Riis' kone, Anne Dorthe Tanderup, på Van Aerts familiesituation.

Og hun har en teori, der kan ende med at trække tæppet væk under Jonas Vingegaards Tour-ambitioner.

Mon Van Aert er på vej ud af Touren? Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Mon Van Aert er på vej ud af Touren? Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

»Anne Dorthe og jeg sad og diskuterede det, og hun sagde, at Van Aert snart tager hjem. Der er jo noget om det,« siger Bjarne Riis med et smil og forklarer:

»Han kører ikke efter pointene i de indlagte spurter – og hvorfor gør han ikke det? Det er fordi, han ikke har tænkt sig at tage med helt til Paris.«