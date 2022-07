Lyt til artiklen

Søndag har udviklet sig til en mareridtsdag for Jonas Vingegaard og Jumbo-Visma-holdet.

For ikke nok med, at den danske cykelstjerne tidligere på dagen måtte se sin holdkammerat Primo udgå af årets Tour de France på grund af skader.

Så blev danskeren, der i øjeblikket fører Touren, endnu en vigtig hjælperytter fattigere.

For under søndagens 15. etape styrtede Steven Kruijswijk nemlig med 63 kilometer til mål, og kort efter stod det klart, at den hollandske stjerne ikke kunne fortsætte i løbet efter at have pådraget sig store smerter.

En regulær katastrofe for Jonas Vingegaard og hans jagt på den samlede Tour-sejr.

Det er uvist, hvad der præcis skete, men på de efterfølgende tv-billeder kunne man se hollænderen sidde på vejen og tage sig til kravebenet eller skulderen.

Jonas Vingegaard er nu nede på at have fem hjælperyttere omkring sig.

Den danske cykelsensation var lidt efter selv i asfalten i forbindelse med et andet styrt, men den 25-årige Jumbo-Visma-kaptajn var dog hurtigt på cyklen igen.

Det samme var nogle af Vingegaards holdkammerater, mens det umiddelbart ikke så ud til, at danskeren havde slået sig voldsomt.

