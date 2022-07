Lyt til artiklen

Seks tyske turister skabte kæmpe kaos, da de forsøgte at smutte over Storebæltsbroen, efter Tour de France-feltet havde passeret broen.

De blev afhentet af politiet og er nu sigtet.

»Fyns Politi kan bekræfte, at seks tyske cyklister er blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven, fordi de cyklede ud på Storebæltsbroen fra Sjællandssiden, efter Tour-feltet var passeret,« oplyser Charlotte Nyborg, kommunikationsrådgiver ved Fyns Politi til TV 2 ØST.

Ifølge mediet var tyskerne iklædt professionelt cykeltøj, så flere af tilskuerne ved ruten troede, at der rent faktisk var tale om Tour de France-ryttere, der var blevet sat af feltet.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Men den finte gik altså ikke.

Tyskerne nåede igennem betalingsanlægget og et stykke op ad højbroen, da politiet stoppede dem. Her blev de mødt af flere betjente og to salatfade, der var klar til at køre dem væk fra ruten efter det dristige forsøg.

De seks personer blev i første omgang tilbageholdt og ført ind i en bygning, da de skulle identificeres, inden de vil blive sigtet for overtrædelse af færdselsloven.

Lørdag trillede det rigtige Tour-felt til gengæld over Storebæltsbroen på 2. etape af årets Tour de France. Her var danske Mads Pedersen tæt på at tage sejren i Nyborg, men han måtte se sig slået af Fabio Jakobsen.

Til gengæld nappede Magnus Cort den prikkede bjergtrøje.

Hvilken præmie de seks tyskere får, må de spørge Fyns Politi om, når sagen er færdigbehandlet.