Det viste sig at være hans helt store entré på verdensscenen, da dengang 21-årige Jonas Vingegaard starter en 6,5 kilometer lang kravletur op ad Coll de Rates.

Vi er i 2018 og sammen med Vingegaard sidder det øvrige ColoQuick-hold, som langsomt, men sikkert falder fra, da de ikke kan følge det tempo, som den 21-årige sætter for dagen.

»Det er godt Vingegaard. Det er stærkt. Kom så!« bliver der råbt inde fra bilen, som følger Vingegaard, da han fortsætter alene mod toppen.

I løbet af 13 minutter og to sekunder kæmper Vingegaard sig op ad stigningen, som stiger med 5,2 procent i gennemsnit.

Mod slutningen af stigningen forsøger en tilfældig motionscyklist sig med at følge med Vingegaard, men der går ikke mange sekunder, før han må slippe Vingegaards hjul.

Dengang beskrev cykelmediet feltet.dk Vingegaard som 'det unge danske talent', efter at han slog verdensrekorden for stigningen på aktivitetsappen Strava – over blandt andre tidligere BMC Racing Team-rytteren Tejay van Garderen, som kørte stigningen 16 sekunder langsommere.

Det var her, at verdenseliten for alvor fik øjnene op for den unge mand fra Hillerslev.

En bedrift som eksperter i løbet af dette års Tour flere gange har henvist til, efter Vingegaard viste et vanvittigt niveau og satte resten af klassementsrytterne til vægs.

Vingegaard indrømmede dog på toppen af Coll de Rates, at han fik sidestik.

Vingegaard slog rekorden, efter han var kommet sig over et brækket lårben efter et styrt i Norge til Tour des Fjords.

Ifølge Stravas egne tal, så er det i dag en anden dansk cykelrytter, nemlig Jacob Hindsgaul, som lige nu er indehaver af rekorden på Strava.

Vingegaard kørte indtil 2019 for det danske hold ColoQuick-Cult, inden han skiftede til Jumbo-Visma.

Jonas Vingegaard cementerede i går sin føring i den gule trøje, da han sikkert slog Tadej Pogacar på årets sidste enkeltstart i Touren.

I dag cykler rytterne ind på Champs-Élysées til champagne og fejring af Vingegaard, som bliver hyldet for at vinde det ypperste inden for cykelsporten.

På dagens etape har Mads Pedersen desuden gjort sig forhåbninger om at hive en sejr i land – trods sygdom.