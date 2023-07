»Jeg brækker mig en lille smule. Jeg savner noget ærlighed.«

Så hård lyder dommen over dele af den kommunikation, som Jumbo-Visma gik ud med i kølvandet på endnu et Jonas Vingegaard-tidstab til Tadej Pogacar på niende etape af Tour de France.

Her pegede Vingegaard-hjælperen Sepp Kuss blandt andet på, at man på dette tidspunkt af Tour de France sidste år var omkring 45 sekunder bag Pogacar, at Jonas Vingegaard ser stærk ud netop nu og man er tilfreds med, hvor holdet står, selv om Vingegaard altså nu to bjergetaper i streg er halset efter sloveneren.

Dommen over den kommunikation fældes i B.T.s Tour de France-podcast ‘Touren på bagsædet’, hvor det blandt andet lyder:

Foto: Papon Bernard/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Papon Bernard/EPA/Ritzau Scanpix

»Jeg savner en eller anden form for ærlig analyse af det, der foregår. Jeg ved godt, at man ikke skal vise svaghedstegn, og der er et psykologisk spil over det.«

»Men man ender også med at tænke: Sig nu sandheden eller hvad du ærligt tænker,« lyder det i panelet.

Men sådan en ærlighed kan også give bagslag, diskuteres det.

»Jo, men spørg Wilco Kelderman, om det er en god idé at sige sandheden til pressen. Det gjorde han i San Sebastián, og så stod vi der og slog dem i hovedet dag ud og dag ind.«

»Det er sandt, men sandheden behøver ikke være at svine sine holdkammerater til.«

»Jeg synes bare, det bliver en uærlig kommunikation, hvor man har svært ved at tro på det, de rent faktisk siger,« lyder det i diskussionen, som du kan høre meget mere af i den seneste udgave af B.T.s Tour de France-podcast, der optages hver dag fra de franske landeveje.

I det seneste afsnit møder vi desuden Tadej Pogacars bekymrede mor, vi hører Bjarne Riis’ syn på niende etape og vi tager dig med til et specielt Jonas Vingegaard-pressemøde. Hør det hele herunder.