Han vidste, han gjorde det godt. Men der var alligevel én ting, der fik Jonas Vingegaard overbevist.

For da den danske Jumbo-kaptajn tirsdag pulveriserede resten af Tour-feltet på enkeltstarten, var der nemlig en særlig detalje, der fik danskeren til at træde ekstra hårdt i pedalerne.

Foran ham lå nemlig den slovenske ærkerival Tadej Pogacar. Og slovenerens UAE-holdbil.

Sidstnævnte endte i hvert fald med at få enorm betydning for Vingegaards magtdemonstration.

Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix

På grund af en uhørt fantomtid af danskeren, var han nemlig i stand til at se sin rivals holdbil længere fremme til sidst på ruten.

Et syn, der gav Tour de France-vinderen ekstra benzin til den voldsomme præstation, han var ved at sætte sammen.

»Jeg kunne se Tadejs bil, og det betød jo, at jeg gjorde det rigtig godt. Og så fik jeg bare endnu mere motivation,« forklarede Vingegaard på det efterfølgende pressemøde.

Her satte han da også lidt flere ord på sin første etapesejr i årets Tour de France.

»Det var én af mine bedste dage nogensinde på cyklen. På et tidspunkt begyndte jeg at tvivle på, om min wattmåler viste for højt. Vi har forberedt os på det her i så lang tid. Og vi vidste, at jeg var i virkelig god forfatning. Og så tror jeg bare, at alt det hårde arbejde betalte sig,« afsluttede Jonas Vingegaard.

Med dagens etapesejr fører danskeren nu det samlede klassement med ét minut og 48 sekunder ned til Tadej Pogacar på andenpladsen.

Du kan læse B.T.s dom over danskerens magtdemonstration LIGE HER.