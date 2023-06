Der er 55 år imellem dem – og formentlig lige så mange lighedstegn, som der er forskelle.

Men alligevel fandt den nu 86-årige forfatter og cykelkommentator Jørgen Leth og Bastian Emil Goldschmidt sammen til endnu et projekt i fjor.

»Jeg synes det var en lykkelig proces, når det har været lystbetonet,« siger Jørgen Leth til B.T. om samarbejdet.

Resultatet er næsten 500 sider, og bogen hedder 'Der var engang en mand som hed Fausto Coppi' – en samling af Jørgen Leths arbejde gennem otte årtier med cykelsporten, udvalgt og opdateret sammen med Bastian Emil Goldschmidt.

Jørgen Leth og Bastian Emil Goldschmidt havde første gang kontakt, da Bastian Emil var 19 år. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Jørgen Leth og Bastian Emil Goldschmidt havde første gang kontakt, da Bastian Emil var 19 år. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Det var Jørgen Leth, som henvendte sig til Bastian Emil Goldschmidt – på opfordring af forlaget Gyldendal.

»I sommer blev jeg spurgt, om jeg havde lyst til at hjælpe med at samle cykelhistorien. Sætte den i en orden, tilføje noget nyt,« siger Bastian Emil Goldschmidt.

»I december rejste jeg ned og besøgte Jørgen i Palma de Mallorca, hvor vi arbejdede flittigt hver dag.«

Titlen – 'Der var en mand, der hed Fausto Coppi' – kom pludselig til Jørgen Leth en morgen, hvor Bastian Emil Goldschmidt trådte ind i den legendariske cykelkommentators lejlighed.

Et moment, som står klart tilbage for de to poeter.

»Inden jeg overhovedet åbner døren og siger godmorgen – og inden jeg overhovedet får indført en sætning – vender du dig om,« siger Bastian Emil Goldschmidt til Jørgen Leth, som sidder ved siden af ham under interviewet med B.T.

»Du sidder med The New York Times, som du får tilsendt, og så siger du 'Jeg ved, hvad bogen skal hedde. Den skal hedde 'Der var engang en mand, som hed Fausto Coppi'. Det er eventyrets dramatiske begyndelse.'«

»'Der var engang en mand, som hed Fausto Coppi' – det er jo kolossale skikkelser, vi har mødt igennem livet med cykelsporten,« supplerer Leth.

»Utrolige personligheder, skæbner og historier, stadigvæk i dag.«

Tidligere har Jørgen Leth og Bastian Emil Goldschmidt samarbejdet om blandt andet 21 optaktsprogrammer til Tour de France sidste år, hvor de gennemgik samtlige af løbets etaper.

Bastian Emil Goldschmidt skal igen være en del af Discoverys Tour de France-dækning i år, men det netop overståede arbejde med Jørgen Leth er noget, han vil huske.

»Det var til tider meget rørende, synes jeg. At det handler om aldrig at holde følelserne tilbage, om at opleve. Jeg synes, at man oplever, at man virkelig holder af cykelsporten.«