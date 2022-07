Lyt til artiklen

Mens Tadej Pogacar igen og igen og igen prøvede at angribe Jonas Vingegaard, holdt danskeren sig til en anderledes defensiv taktik.

Først mod slutningen af Hautacam satte Jumbo-Visma-rytteren tingene på plads og distancerede den forsvarende Tour-vinder med et kraftfuldt angreb.

Men det var ikke på eget initiativ. Faktisk kom ordren fra holdbilen, der havde sporet svækkelse hos den ellers så usårlige Tadej Pogacar.

»Jeg behøvede ikke at angribe ham. Det var bedre for mig, at jeg bare holdt et højt tempo, som vi også gjorde,« siger danskeren om den oprindelige plan.

Den kom til at ændre sig pludseligt. Sportsdirektørerne hæftede sig på tv-billederne ved, at Tadej Pogacar så ud til at kæmpe med sit tråd. De beordrede deres danske kaptajn ud i et angreb.

»Så sagde de i teamradioen, at Tadej Pogacar så ud til at være på grænsen. Wout van Aert gav den alt, hvad han havde, og så blev Tadej sat.«

Jonas Vingegaard havde det samme på fornemmelsen, men ville i så fald have angrebet tættere på målstregen, fortæller han efter etapen:

»Jeg ville have angrebet senere.«

Med det tidlige angreb tog Jonas Vingegaard mere end et minut på Tadej Pogacar.

Danskerens samlede forspring er nu på 3:26 inden fredagens let kuperede etape, lørdagens enkeltstart og søndags paradekørsel i Paris.