Ni dage inde i årets Tour de France skete det endelig.

Jonas Vingegaards familie er ankommet til de franske landeveje for at følge deres mand, far og svigersøn.

Men faktisk har familien været i Frankrig det seneste stykke tid, men først nu står de klar til at støtte i vejkanten.

Det fortæller Jonas Vingegaards hustru, Trine Marie Hansen, til B.T.

Familien sidder klar til at heppe på Jonas Vingegaard. Foto: Jonas Dalgård Vis mere Familien sidder klar til at heppe på Jonas Vingegaard. Foto: Jonas Dalgård

Udover Trine Marie Hansen er også datteren, Frida, og svigermor, Rosa Kildahl, ankommet.

Her nød de sammen en hyggelig stund i skyggen langs vejen mod vulkantoppen Puy de Dôme, hvor de kan kan se Jonas Vingegaard køre forbi i den gule førertrøje.

Den danske Tour-helt havde allerede inden søndagens etape afsløret, at familien ville komme til Frankrig.

Sidste år var Trine, Frida og svigermor Rosa med rundt hele vejen, men efterfølgende måtte familien sande, at det ikke passede den snart tre-årige datter særlig godt.

»Det gik ikke rigtig særlig godt for hende til sidst,« forklarede Jonas Vingegaard til B.T. i november 2022.

Husk, at du kan følge med i Touren i B.T.s Tour de France liveblog lige HER.

Derudover kan du også hver dag lytte til podcasten 'Touren på bagsædet', som er B.T.s Tour-podcast, der hver dag de kommende uger er dine øjne og ører på de franske landeveje.