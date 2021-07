Ingen kan følge med torpedoen Mark Cavendish. Heller ikke hans eget udstyr.

I bedste Lucky Luke-stil kørte Deuceuninck-Quick-Steps kanonkugle nærmest fra sin egen cykel i torsdagens sprint i Châteauroux, hvor han nuppede sin anden etapesejr i årets Tour de France.

Men en opmærksom Twitter-bruger lagde mærke til, at Mark Cavendish kørte så hurtigt, at det gik ud over hans kæde.

Du kan se billedet herunder.

Cav so fast his chain couldn't take it.



Tim de Waele/Getty Images

Tour de France pic.twitter.com/wgS969FLKs — daniel mcmahon (@cyclingreporter) July 1, 2021

På billedet kan man se, at den 36-årige supersprinters kæde ser totalt hærget ud og hænger helt løst og skævt på cyklen efter den voldsomme spurt.

Heldigt var det, at der ikke skete noget. For det dér kunne da være gået helt galt!

Da Mark Cavendish vandt torsdag i Châteauroux, fuldendte han et helt magisk hattrick.

Missilet fra Isle of Man, der har 32 Tour de France-etaper på cv'et, vandt sin første etape løbet i selvsamme by for 13 år siden.

I 2011 vandt han atter i målbyen, og her i 2021 – 10 år efter den seneste sejr her – gjorde han igen kunsten efter.

Cavendish vandt i forvejen fjerde etape af årets Tour de France og kører i skrivende stund rundt i løbets grønne pointtrøje. Den bæres af løbets bedste sprinter.

Fredag skal feltet ud på noget af en maratonetape, når der skal tilbagelægges 248,1 kilometer mellem Vierzon og Le Creusot.

Det er den længste etape i 2021-udgaven af Tour de France.