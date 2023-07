Han havde så godt som sikret sig ét af sit livs største triumfer, da han pludselig gjorde det.

For da Jonas Vingegaard onsdag krydsede målstregen på Col de la Loze, efter han endegyldigt havde sat sin ærkerival Tadej Pogacar på plads, sendte han nemlig en særlig hilsen.

I stedet for at juble over at have taget hele fem minutter og 47 sekunder på den knækkede slovener, tog han i stedet sin vielsesring op til munden og kyssede den.

En direkte besked til sin hustru, Trine, og datteren, Frida. Og på det efterfølgende pressemøde satte danskeren da også et par ord på jubelscenen.

Jonas Vingegaard kyssede sin vielsesring, da han var på vej i mål.

»Jeg var meget glad og stolt af min og hele holdets præstation. Jeg var virkelig lykkelig over, at jeg tog så mege tid. Så det var de tanker, der gik igennem mit hoved lige i dér,« lød det fra Vingegaard.

Den forsvarende Tour de France-vinder har tidligere fortalt, hvor meget det betyder for ham, at hans familie kører de franske landeveje tynde for at følge ham helt tæt på.

»De giver mig ekstra styrke, og jeg er virkelig glad for, at de er her. Det er meget vigtigt for mig,« lød det blandt andet.

Jonas Vingegaard blev onsdag nummer fire på årets kongeetape i Touren.

Her udbyggede han sin føring i det samlede klassement, så han nu har hele syv minutter og 35 sekunder ned til Tadej Pogacar på andenpladsen.

