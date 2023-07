»Den bedste dag, jeg nogensinde har haft på en cykel.«

Sådan beskrev Jonas Vingegaard sin tirsdag, da han med en pragtpræstation kørte sig i mål hele et minut og 38 sekunder før Tadej Pogacar.

Og selvom han leverede en præstation fra en anden verden, var der alligevel én detalje, der gjorde forskellen for danskeren.

»De har forberedt sig, og det synes jeg også, at man kan se på den måde, de gør det på. Der kører jo en bil bag Jonas Vingegaard med fem-ti cykler på taget. Det giver en lillebitte fordel i forhold til vindmodstanden, selvom bilen er bagved,« forklarer Rasmus Rask i B.T.-podcasten 'Touren på bagsædet.'

Her kan man lige ane cyklerne på bilens tag i baggrunden. Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Her kan man lige ane cyklerne på bilens tag i baggrunden. Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix

»Det er ikke tilfældigt, at de vælger at sætte ti op. Altså hvorfor skulle de have ti? De følger én rytter,« uddyber Lasse Vøge.

Bilen, der fulgte Pogacar, havde kun to cykler på taget, og derfor fik sloveneren ikke samme fordel som Vingegaard.

Ifølge Rasmus Rask er detaljen på den ene side snyd – men alligevel slet ikke.

»Det er jo bare at udnytte de spillerum, der er,« siger han.

Pogacar på enkeltstarten. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Pogacar på enkeltstarten. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

Også en anden detalje viser tydeligt, at Jumbo-Visma havde forberedt sig grundigt til tirsdagens enkeltstart.

»De faker jo også, at de skal lave et cykelskift på den sidste stigning, Côte de Domancy. Der er det som om, at bilen kører op, og så er der nogle motorcykler, der flytter sig,« siger han og fortsætter:

»Men nå nej, det (cykelskift, red.) skulle de ikke alligevel, men så får han måske to sekunders slipstrøm. Det er bare de der små detaljer og forberedelsesgraden. De har forberedt sig til UG.«

Du kan lytte til den seneste episode af 'Touren på bagsædet' her.