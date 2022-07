Lyt til artiklen

Kan man revne af stolthed, så er Jonas Vingegaards svigermor, Rosa Kildahl, ved at gøre det lige nu.

På Champs-Élysées kunne hun søndag aften se sin svigersøn Jonas stå øverst på Tour de France-podiet, og på armen havde Tour-vinderen Rosas barnebarn Frida.

Hun var klar over, at hun var vidne til noget, som ikke nødvendigvis lagres fuldkomment i hukommelsen. Derfor hev hun telefonen frem og optog hele seancen, så Frida, Jonas og resten af familien får mulighed for at suge det hele ind – én gang til.

Det fortæller hun, da B.T. møder hende efter afslutningen på Tour de France søndag.

»Det har været helt fantastisk. Det har været en dejlig, dejlig dag, hvor det hele ender med, at alle dem, der har gjort det så fantastisk, står på podiet. Jeg er glad, rørt og stolt – det hele på en gang. Fantastisk,« siger hun og fortsætter:

»Jeg har optaget det hele, for det skal de se bagefter, når det hele er faldet til ro. Vi skal bare sidde og se det og nyde det. Der er så mange ting, der skal bundfælde sig, så det er svært at kapere det hele. Men det hele sker i dag, og nu er det samlet her på telefonen.«

Og for Rosa selv var der også flere store personlige oplevelser i målområdet.

»Jeg stod også og skrålede med på nationalsangen, og jeg trykkede Mette Frederiksen i hånden. Hun sagde, det var en fantastisk dag, og det her var fantastisk for Danmark og cykelsporten – især for Danmark.«

Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Hvad med med kronprins Frederik, har han været forbi at hilse på?

»Nej. Men det kommer nok. Han går nok og leder efter mig, ligesom jeg går og leder efter min familie,« siger hun og slår op i et stort grin.

Rosa Kildahl fortæller, at hun nu skal være sammen med familien og fejre sejren. For Jonas Vingegaard byder de kommende dage på forskellige hyldester i Holland, inden han onsdag vender hjem til kæmpe hyldest i Danmark.

Her starter hyldesten på Københavns Rådhus, inden turen går til Tivoli, og dagen efter går turen hjem til Glyngøre, hvor der ligeledes er planlagt stor hyldest.

Når alt det er overstået, så glæder Jonas Vingegaard sig til at lægge sig på sofaen – og blive der i syv dage efter et voldsomt ræs i den gule trøje.