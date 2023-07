Rolf Sørensen er overbevist.

Når der til august venter VM i linjeløb i Skotland, så er danske Mads Pedersen en af favoritterne til at snuppe regnbuetrikoten.

Og det kan få indflydelse på resten af Mads Pedersens Tour de France, efter Lidl-Trek-danskeren lørdag fik sin etapesejr på ottende etape af Touren.

»Han har et VM bagefter Touren, og nu har han jo fået sin etapesejr. Han kommer til at spurte igen og søger et udbrud, men ellers skal han passe på sig selv resten af Tour de France. For der kommer et VM, hvor han er en af favoritterne igen,« siger Rolf Sørensen til B.T.

Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix

Og det er de 277,6 kilometer fra Edinburgh til Glasgow, der gør, at TV 2's cykelkommentator peger på Mads Pedersen som en af favoritterne til VM-titlen, som Mads Pedersen vandt for første gang i 2019.

»Jeg ser ham helt sikkert som en af favoritterne. Specielt med den rute der, hvor der er brosten, sving og den er teknisk svær og rigtig hård. Så hvis han kommer godt ud af Touren, er han blandt favoritterne der også,« lyder vurderingen.

Lørdag fortalte Rolf Sørensen om et rørende møde med netop Mads Pedersen efter danskerens etapesejr.

Og her spurgte B.T. til det særlige bånd mellem de to - for er der noget i Mads Pedersen, som Rolf Sørensen kan genkende fra sig selv?

Foto: Ida Guldbaek Arentsen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ida Guldbaek Arentsen/Ritzau Scanpix

»Vi er meget forskellige typer. Jeg kunne slet ikke være med på den her slags spurter. Jeg skulle vinde fra udbrud i Tour de France.«

»Klassikermæssigt kunne vi måske godt ligne hinanden, men jeg var mere Ardenner- og Flandern Rundt-mand, mens Paris-Roubaix er et løb, som Mads også kommer til at vinde en dag,« lyder spådommen fra Rolf Sørensen.

Mads Pedersen fortalte lørdag også om sit forhold til TV 2-kommentatoren, der betyder meget for de danske ryttere i feltet. Det kan du læse mere om HER.

Herunder kan du høre B.T.s Tour de France-podcast, Touren på bagsædet, som hver dag dækker det store franske cykelløb, mens profiler som Bjarne Riis og Lance Armstrong giver sit besyv med omkring begivenhederne i det franske.