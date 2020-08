Rolf må synes, hvad han vil!

Det vakte stor undren, da den danske verdensmester Mads Pedersen (Trek-Segafredo) mandag morgen afslørede, at der ikke ville blive satset på ham, hvis det på Tour de Frances tredje etape skulle ende ud i en massespurt.

Mads Pedersen har nemlig på det seneste vist storform i den disciplin, og på Tourens første etape blev han nummer to efter en hidsig slutspurt.

På TV 2's direkte sending fra etapen svang ekspert Rolf Sørensen sig op til at kalde fravalget af Mads Pedersen for 'en skandale'.

Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Foto: MARCO BERTORELLO

»Jeg synes sådan set, at det er en skandale. Det er ikke, fordi det er en dansker. En mand i VM-trøjen, som vandt en spurt i Polen Rundt, slog de hurtigste og som blev nummer to på 1. etape af Touren. Og han har VM-trøjen på. Så er der kun én mand, der skal køres for, og det er Mads Pedersen,« lød det fra Rolf Sørensen.

B.T. konfronterede efterfølgende Mads Pedersens danske sportsdirektør på Trek-Segafredo, Kim Andersen, med Rolf Sørensens hårde kritik.

»Det skal han være velkomme til at synes. Det må han hjertens gerne,« lød det roligt fra Kim Andersen.

Om beslutningen om at satse på Edward Theuns i stedet for Mads Pedersen, sagde den danske cykelchef:

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

»Edward og Jasper (Stuyven, red.) havde - i modsætning til Mads - været ude og køre på ruten, og vi vurderede, at det var Edward, der skulle køres for. Længere er den ikke.«

»Vi har tre stærke folk, og vi forsøger at dele det ud og vurdere, hvem det giver mest mening, at køre for. I dag var det Edward.«

Nu endte Theuns på sjettepladsen i dag, mens Mads Pedersen blev toer i lørdags. Er sprinterhierakiet hos jer nu sat på plads?



»Nej, det vil jeg ikke sige. Men jeg er 99 procent sikker på, at næste gang vi har en mulighed for at køre for Mads, så kører vi for ham,« forsikrede Kim Andersen.