Rolf Sørensen glemmer aldrig Touren 2021.

For en historisk bedrift af Jonas Vingegaard har nemlig sendt hele Cykeldanmark i ekstase med udsigten til en dansker på podiet i Paris søndag aften.

Netop den udsigt blev slået fast lørdag, da den 24-årige Jumbo-Visma-rytter kørte en fænomenal enkeltstart og sluttede som treer på etapen.

Bagefter var den folkekære TV 2-kommentator da også nødt til at lykønske den unge dansker med det historiske resultat, der sikrer ham den samlede andenplads i årets Tour de France.

Jonas Vingegaard, da han kom i mål på 20. etape. Foto: STEPHANE MAHE

»Jeg ville bare ønske ham tillykke med det vanvittige resultat. Jeg var sgu lige ved at tabe mælet,« siger Rolf Sørensen til TV 2 Sport.

Den tidligere cykelstjerne havde forladt sin kommentatorboks i lørdagens målby, da kameraerne slukkede, for at snakke med den danske komet.

Og undervejs i samtalen var begge parter lige ved at fælde en tårer, afslører Rolf Sørensen til mediet, da det er dansk cykelhistorie, som Jonas Vingegaard har formået at skrive de seneste tre uger.

For første gang siden 1996 kommer Danmark nemlig til at have en rytter stående på klassementspodiet i Paris.

Dengang var det Bjarne Riis, der kunne træde op på podiets øverste trin som vinder af Tour de France.