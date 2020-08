Moderne cykelryttere lever sundt, har stramme kostplaner og nøje planlagte træningsprogrammer.

For det er vigtigt at være i sit livs form, når man skal køre verdens største cykelløb, Tour de France.

Og selv om der også var fokus på at spise rigtigt, at være trimmet og få trænet meget, dengang de to tidligere cykelryttere Jesper Skibby og Brian Holm trådte i pedalerne som professionelle, var der alligevel noget, der var anderledes.

B.T. har allieret sig med den danske Deceuninck-QuickStep-sportsdirektør og hans tidligere holdkammerat Jesper Skibby.

Hver dag under Tour de France fortæller de to danske cykellegender i en videoserie på bt.dk og på Facebook historier fra de gode gamle dage og vilde fester, om cykelsportens største divaer, tidligere holdkammerater og meget meget mere.

Denne gang fortæller Brian Holm om en noget alternativ måde, man som rytter restituerede på. Se hele dagens video i toppen af artiklen.

Dengang han og Skibby var aktive, var det nemlig langt fra unormalt, at rytterne efter en etape til et stort løb lå på værelset med benene oppe og røg en cigaret.

»Vi kunne ryge en smøg nogle gange. Det gjorde man på det tidspunkt. Sportsdirektøren lagde en smøg til os hver, eller måske to. Så faldt nerverne ned, man slappede af. Det var der mange, der gjorde på det tidspunkt,« fortæller Brian Holm.