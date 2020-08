Selv om sommersolen banker ned over Promenade des Anglais – den ikoniske strandboulevard – er der mundbind på de svedende ansigter, så langt øjet rækker.

135 euro skal man hoste op med, hvis man drister sig til at hoppe udendørs uden beskyttelsesmasken. Over alt viser skilte, at der skal holdes sikker afstand, og at hygiejnen skal være i top.

Der er rød alarm i det Tour de France-indpakkede Nice. Coronaen er igen blusset op – på det værst tænkelige tidspunkt.

»Vi vil ikke lave nogen fejl frem til på mandag. Vi vil vise folk i hele verden, at der ikke skal skydes nogen skyld på os,« siger Nices borgmester, Christian Estrosi, til The Guardian.

Politiet patruljerer på Promenade des Anglais. Det koster en bøde på 135 euro, hvis man bevæger sig udendørs i Nice uden mundbind. Foto: VALERY HACHE

Hele verdens øjne er rettet mod Nice, der lørdag er startby for det udsatte Tour de France. En udgave, der allerede inden starten tegner til at blive verdens mærkeligste Tour.

Rytterne er isoleret i en boble, og over hele linjen er der iværksat tiltag, der skal mindske risikoen for spredning af corona.

»Cykelsporten har brug for dette løb, så jeg tror, at vi alle er klar til at indrette os efter de regler, som arrangørerne trækker ned over løbet,« siger den australske stjernerytter Richie Porte (Trek–Segafredo) til B.T. dagen før Tour-starten.

Og der er mange regler og protokoller, der skal følges til punkt og prikke. Lige nu bliver fire gange så mange testet positiv for covid-19 i Frankrig, end tilfældet var for en måned siden.

Den danske verdensmester Mads Pedersen (Trek-Segafredo) under holdpræsentationen ved årets Tour de France. Foto: STEPHANE MAHE

De franske myndigheder og Tour de France-arrangøreren ASO holder derfor ryttere, presse og tilskuere i et jerngreb, der skal sikre yderligere opblusning af virusset.

Eksempelvis er følgende tiltag indført:

Rytterne må ingen kontakt have til boblen uden for løbet. Selv på hotellerne skal rytterne være adskilt – også fra andre hold, og der må heller ikke være fysisk kontakt med venner eller familie.

Ingen autografer, selfies med tilskuere, snak med sponsorer eller sågar direkte kontakt til medier – i stedet skal interviews foretages med en stang, der sikrer to meters afstand.

Ingen tilskuere i biler eller autocampere på de store bjerge. I stedet må tilskuerne cykle eller gå til bjergtoppene, og de er påbudt at bære masker.

Podie-ceremonierne er ændret. Ingen kindkys og podiepiger. I alt er antallet af repræsentanter og værter på scenen skåret fra 10 til 2.

Det er cirkusset omkring Tour de France, der gør løbet til verdens største. Én af dem, der havde set frem til at opleve det, er den danske debutant Casper Pedersen (Team Sunweb).

Den danske Tour de France-debutant Casper Pedersen ærgrer sig over, at hans familie sandsynligvis ikke får lov at opleve ham deltage i verdens største cykelløb. Foto: Henning Bagger

»Det er virkelig ærgerligt. Det tager nok lidt af oplevelsen, så det ikke er lige så meget en folkefest. Det er også det, der gør Touren så speciel, at man kan mærke, at det er stort. Kan mærke stemningen, og at der er mange, der synes, at det er fedt at komme ud at heppe,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Det bliver anderledes i år, og det er ærgerligt. Jeg håber, at folk forsøger at holde sig til steder, hvor de ikke crowder op i store mængder. Det er virkelig en skam. Nu får vi lov at køre under forudsætning af, at det bliver forsigtigt.«

Samtidig får danskeren heller ikke lov at dele oplevelsen med familie og venner.

»Jeg snakkede med mine forældre om, at de ville tage til Paris, hvis jeg nåede så langt, hvis det var muligt. De ved godt, at det kan være svært at rejse rundt. Men det må vi tage hen ad vejen – hvis det er rød zone, og der er karantæne. Det er jo ærgerligt.«

Selv statuerne i Nice har fået mundbind på inden lørdagens Tour de France-start. Fire gange så mange franskmænd får i disse dage konstateret Covid-19 sammenlignet med for en måned siden. Foto: ERIC GAILLARD

Tour de France begynder lørdag med en flad etape i Nice. På anden etape venter to kategori 1-bjerge – men altså uden de mange tilskuere, som normalt stimler sammen på de smalle veje mod bjergtoppen.

Hvis løbet gennemføres, slutter Tour de France 2020 20. september på Champs-Élysées i Paris.