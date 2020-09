Normalt er hviledagen i Tour de France et tiltrængt pusterum for de hårdt prøvede ryttere i feltet.

Denne mandag er situationen anderledes alvorlig. Tour-feltet skal for første gang siden begyndelsen af årets løb testes for covid-19 – og skæbnestunden falder oven i en trist udvikling i Frankrig.

I de seneste dage er antallet af coronatilfælde eksploderet, i takt med at Tour de France snørkler sig gennem det sydfranske. To dage i træk har mere end 8.000 mennesker fået konstateret virussen – de højeste tal nogensinde.

De danske myndigheder har for længst lukket ned for rejser til Frankrig, hvor den røde alarm blinker. Mundbind skal bæres altid og overalt – også udendørs – i de hårdest ramte områder.

På lørdagens etape var det tydeligt, at mange tilskuere ikke overholdt kravet om at bære mundbind. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere På lørdagens etape var det tydeligt, at mange tilskuere ikke overholdt kravet om at bære mundbind. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Men mange ignorerer påbuddet om beskyttelse. I flere dage i træk har feltet bevæget sig gennem Pyrenæerne, hvor tilskuere klumper sig sammen i tusindvis.

Her hepper og råber de få centimeter fra rytterne, der udsættes for smittefare. Noget, der har medført voldsom kritik – eksempelvis fra B.T.s Tour-ekspert, Jakob Fuglsang (Astana).

»Det kan ikke nytte noget, at der ikke er mere kontrol. Det vil være en skandale, hvis et hold blev smidt ud, fordi en rytter bliver smittet af en tilskuer, der står og råber ham i hovedet,« siger den danske stjernerytter og fortsætter:



»Bagefter kan det gå hurtigt, hvis rytteren giver det videre til andre på holdet. På den måde har Touren et arbejde, de skal gøre bedre.«

Feltets markante skikkelser bruger i disse dage de sociale medier til at tale direkte til de tusindvis af fans, der bevæger sig ud på ruten. Tyske André Greipel (Israel Start-Up Nation) skrev inden søndagens etape:

'Alle, der er involveret i den her begivenhed under covid-19, har indgået store kompromiser. Det er enkelt at få løbet til at fortsætte: Respekter reglerne, hold afstand til os ryttere, bær mundbind – PLEASE!'

Særlig lørdag lod antallet af ekstatiske tilskuere på de afsluttende stigninger til at være et chok for mange af rytterne. Inden søndagens etape bemærkede danske Michael Mørkøv (Deceuninck–Quick-Step):

»Jeg oplever, at der er sindssygt mange mennesker ude at se cykelløb på den sidste stigning, og de står som en kødrand, så vi har svært ved at køre igennem folkemassen. Men jeg har svært ved at se, at man kan gøre andet end at opfordre folk til at holde sig tilbage, holde afstand og tage masker på.«

Den forsvarende Tour de France-vinder med det mundbind, som rytterne skal bære konstant – undtagen i selve løbet. At reglerne om, at rytterne skal isoleres i en boble, er svære at overholde, oplevede B.T.s udsendte Tour de France-journalister fredag, da de pludselig befandt sig i en lille elevator ansigt til ansigt med den columbianske stjernerytter. Foto: Marco Bertorello / Pool Vis mere Den forsvarende Tour de France-vinder med det mundbind, som rytterne skal bære konstant – undtagen i selve løbet. At reglerne om, at rytterne skal isoleres i en boble, er svære at overholde, oplevede B.T.s udsendte Tour de France-journalister fredag, da de pludselig befandt sig i en lille elevator ansigt til ansigt med den columbianske stjernerytter. Foto: Marco Bertorello / Pool

Tour de France har indført massive restriktioner på rytternes omgang med omverdenen for at forhindre, at en smittekæde opstår i selve cykelløbet.

Eksempelvis må tilskuere og pressefolk i år ikke omgås rytterne – heller ikke på hotellerne under løbet.

Men at regler og protokoller er lettere at gennemføre på papiret end i den virkelige verden, oplevede B.T.s udsendinge selv, da de fredag pludselig stod ansigt til ansigt med 2019's Tour de France-vinder, Egan Bernal (Ineos Grenadiers), i en elevator på et hotel i Toulouse.

Om de mørke coronaskyer over Tour de France udløser et regulært mandefald, ved vi først tirsdag eller onsdag.

Sikkert er det, at holdene bliver sendt hjem, hvis de i løbet af en periode på syv dage konstaterer smitte blandt to ansatte – her tæller både ryttere og personale.