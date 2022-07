Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Danmark er gået ind i en historisk tid. En historisk tid, vi sent vil glemme forhåbentlig.

Verdens største cykelløb Tour de France er i Danmark og har allerede bragt gul feber med sig.

Derfor er det med at suge alle indtrykkene ind, mens Tour-feltet er her – og netop det optager TV 2-kommentator Dennis Ritter, som frygter, at de historiske dage er forbi, før det er gået op for ham, at det er i gang.

»Det er svært at beskrive, hvor stort det her er. Jeg sagde lige til Rolf Sørensen, hvor vildt det her er. Det er noget, vi aldrig nogensinde kommer til at glemme. Det er fantastisk og uvirkeligt på samme tid.«

»Jeg er simpelthen så bange for, at jeg ikke når at nyde det, reflektere og tænke over det, mens det står på. Det vil jeg virkelig bestræbe mig på at prøve,« siger Ritter, da B.T. møder ham til pressemøde i Tivoli forud for holdpræsentationen onsdag.

TV 2-kommentatoren har gjort sig flere tanker om, hvordan han skal sikre sig, at minderne sidder fast.

»Jeg har tænkt over, at jeg skal tillade mig at zone ud og være stille med mig selv og for mig selv. Lade telefonen ringe, hvis den ringer, og så lige reflektere lidt over, hvad der sker. For det er ret vildt – og jeg havde aldrig troet, at det ville ske,« fortæller Ritter, der har store forventninger til cykelløbet i Danmark.

»Jeg kørte for nylig Tour de Storebælt og blev så glad. Jeg blev bekræftet i, at danskerne virkelig vil det her. Folk var trukket ud i vejkanten med flag og satte op med kaffe og campingstole, og de klappede af alle os i stram lycra, der kom cyklende.«

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Så et entusiastisk lokalt publikum kan gøre det til et af de Grand Départ, man vil huske. Som de stolte englændere skabte i Yorkshire i 2014 eller som på Korsika i 2013.«

49-årige Dennis Ritter debuterede i Tour de France-kommentatorboksen i 2007, og siden har han været tro følgeskab til det store cykelløb.

Men i 2016 tog Ritter et nyt skridt i karrieren, da han tørnede ud som nyhedsvært på TV 2 News – men umiddelbart bliver Touren i Danmark ikke et sidste punktum som Tour de France-kommentator.

Han føler nemlig fortsat, at han har masser at bidrage med til Tour-dækningen.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg gør mig løbende overvejelser, om jeg stadig har noget at byde ind med, og om jeg fortsat er den rigtige. Det har jeg gjort i mange år, og det er sundt at gøre, synes jeg.«

»I det øjeblik jeg fornemmer, jeg ikke kan forny mig, udvikle mig og på den måde bidrage til produktet, der vil jeg ikke være for fin til at sige, det var det.«

»Men det er ikke noget, jeg konkret tænker på i forbindelse med denne Tour,« siger Ritter, der i 2016 ellers var klar til at vinke farvel til hans elskede Tour de France.

»Der regnede jeg med, at det var et endeligt farvel – selv om jeg aldrig vil slippe cykelsporten, for jeg vil altid være tilknyttet og skrive bøger eller lave noget andet lystbetonet.«

»Men det her en fantastisk kombination for mig. Jeg har alle de faglige og spændende udfordringer, jeg kunne ønske mig på News, og så har jeg min passion med cykelsporten og Touren,« siger Ritter.

Han mangler i år sin mangeårige ven og kollega, afdøde Chris Anker Sørensen, i kommentatorboksen, og det lægger trods alt en dyne på begejstringen for dette års Tour de France. Det kan du læse mere om HER.

B.T. dækker dette års Tour de France live, og den dækning kan du følge lige HER.