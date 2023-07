Tour de France har været slut i over en uge, men frustrationerne er tydeligvis langt fra slut.

Det står klart efter, at lektor emeritus og dr. phil Hans Hauge i en kommentar for Berlingske langer ud efter TV 2s Dennis Ritter, som i mange år har dækket Touren for tv-kanalen.

Helt konkret er han utilfreds med situationen på sidste etape, hvor Ritter interviewer udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der sidder i en bil med Tour-direktøren, Christian Prudhomme.

»Er det ikke utroligt, at Ritter ikke kan tale med ham på fransk? Ritter har kommenteret utallige løb i Frankrig,« skriver Hans Hauge og fortsætter:

Hans Hauge langer ud efter Dennis Ritters franskkundskaber. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Hans Hauge langer ud efter Dennis Ritters franskkundskaber. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

»Han udtaler sig om fransk historie, så man skulle tro, at han var ekspert i fransk kultur. Hvorfor har han dog i alle de år ikke taget sig sammen til at lære sproget i det land, som han tydeligvis holder af? Det er ganske enkelt for ringe.«

Men den kritik giver TV 2s cykelkommentator ikke meget for.

»Jeg ville inderligt ønske, at Hans Hauge havde sat sig bare en smule ind i sagerne, inden han bruger Berlingskes spalter til at brokke sig og kalde det 'for ringe', at jeg ikke 'har taget mig sammen til' at lære fransk.«

Sådan starter Ritter et opslag på Facebook, som han har givet B.T. lov at citere.

Ritter har i mange år kommenteret Tour de France for TV 2. Her med den mangeårige kollega Rolf Sørensen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Ritter har i mange år kommenteret Tour de France for TV 2. Her med den mangeårige kollega Rolf Sørensen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Han skriver videre, at han gennem årene har interviewet adskillige franske ryttere, sportsdirektører og andre på fransk. Han anerkender, at han ikke taler sproget flydende, men at han klarer sig fint.

»Hvad tror du der var sket, Hans Hauge, hvis jeg havde gennemført det omtalte interview med Christian Prudhomme på fransk? Hvor stor en procentdel af de omtrent en million seere, der så med, tror du ville forstå det?«

»Og sekundært: Hvor mange tror du ville blive irriterede og slå væk? Når vi laver live-tv og ikke kan tekste tingene, så vil det ganske enkelt ikke være formålstjenligt at interviewe på fransk. Det gør du klogt i at anerkende.«

Ritter skriver samtidig, at interviewet med Prudhomme var spontant og uforberedt, da han kun havde fået at vide, at han skulle interviewe Lars Løkke.

»At Løkke så vælger at bringe Prudhomme i billedet og Tour-direktøren tydeligvis forventer at blive inddraget, det vidste jeg intet om på forhånd. Jeg måtte blot gribe situationen. Men uanset hvad var det aldrig blevet på fransk, fordi det ikke ville fungere live.

»Men tak for din interesse for mine franskkundskaber. Jeg vil blot meget nødig have siddende på mig, at jeg 'ikke har taget mig sammen' til at lære det. For det er ganske enkelt usandt,« slutter Dennis Ritter.