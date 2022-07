Lyt til artiklen

Det er ét af de største øjeblikke i dansk cykelsport. Et øjeblik, der er blevet genfortalt et utal af gange de sidste 26 år. Et øjeblik, der ændrede alt.

Året er 1996, og den danske cykelstjerne Bjarne Riis fører Tour de France, da feltet er nået til 16. etape. Otte dage efter han har taget den gule trøje med en historisk sejr i Sestriere.

Få minutter inden etapen sætter den folkekære TV 2-kommentator Jørn Mader sig til rette i kommentatorboksen sammen med sin mangeårige makker, Jørgen Leth.

Men denne dag sker der noget i det storslåede cykelløb, som de aldrig har set før.

»Det havde vi aldrig troet, at han kunne. Vi havde grint, hvis han havde sagt, han ville gøre det her. Vi havde vænnet os til at se vilde ting ske, men det her … det var kæmpestort,« fortæller Jørn Mader til B.T. som det første, da snakken falder på det skelsættende øjeblik.

Tilbage i 1996 er feltet med superstjerner som Jan Ullrich, Luc Leblanc, Laurent Dufaux, Richard Virenque, Miguel Indurain og Bjarne Riis ved at nærme sig det mytiske bjerg Hautacam. Etapens sidste stigning.

»Jeg kunne fornemme, at der var noget særligt i vente. Han kørte så godt. Hele vejen,« fortæller TV 2-legenden om sekunderne, inden dansk cykelsport blev ændret for altid.

For den danske superstjerne Bjarne Riis er nemlig på vej til at starte begrebet 'den store klinge, gøre den almindelige dansker til cykelfan samt indføre gule trøjer og vigende hårgrænse som højeste mode i Danmark.

Årsagen er, at han øjeblikket efter sætter alle sine konkurrenterne fuldstændig til vægs.

Dem ALLE sammen.

Team Telekom-danskeren stikker på uhørt vis af fra de mange superstjerner iført den gule trøje, og konkurrenterne ser herfra kun røgen af ham inden toppen af Hautacam.

»Først lader han sig falde tilbage, og man er lidt i tvivl om, hvorvidt han er oppe igen, og så laver han fandeme det første angreb, falder tilbage, og så angriber han simpelthen igen,« fortæller Jørn Mader og fortsætter:

»Han kigger dem demonstrativt ud, og så dumper de jo bare af én efter én. Han dirigerede det hele som en cowboy. Indurain var jo helt smadret her. Når Riis' kunne køre i det store gear på den måde, så kunne de andre bare tage hjem.«

Tilbage på bjerget er den danske stjerne i overlegen stil på vej i mål.

Alene. Med den hurtigste tid nogensinde.

»Det var jo ren eufori. Vi var helt vilde, Jørgen og jeg. Vi er begge langtfra nationalister, men det var sgu lige før, vi rejste os op og gjorde honnør,« lyder det fra den tidligere TV 2-kommentator, inden han fortsætter:

»Det var sgu ikke dansktoppen, vi var nede for at lave. Løbet var stjernen. Det var hele tiden vores tilgang. Men de store præstationer kom bare fra en ende af. Fra alle danskerne. De lavede det ene vilde efter det andet.«

Riis' magtdemonstration på det mytiske bjerg var dog med afstand det vildeste.

34 minutter og 38 sekunder samt en gennemsnitsfart på 23,39 kilometer i timen lød tallene på, da Riis trillede over målstregen – 49 sekunder før rivalen Richard Virenque.

En rekord, der stadig står. En rekord, der mere end noget andet har været med til at definere dansk cykelsport, mener Jørn Mader:

»Det er det største øjeblik, fordi det er så vildt et klimaks efter så mange uger. Jeg har set mange cykelløb, men det her er så stor en ting. Ingen havde troet på det. Ikke engang hans hold. De troede, han var vanvittig.«

Bjarne Riis vandt fem dage senere Tour de France som den første og hidtil eneste dansker i historien – indtil på søndag. 11 år senere indrømmede Bjarne Riis dog, at han var dopet – blandt andet da han vandt Tour de France. Tourarrangøren ASO ønskede herefter at fratage Riis Tour-sejren, men det var ikke muligt på grund af en forældelsesfrist.