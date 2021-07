»Det var vildt. Ekstremt vildt,« husker Bjarne Riis.

I år er det 25 år, siden kalenderen viste 21. juli 1996. Den dag, hvor Bjarne Riis løftede armene endeligt i vejret som vinderen af verdens største cykelløb, Tour de France.

»Danmark var også i ekstase, da jeg vandt for 25 år siden. Det var stort for mange mennesker, og mig og min person og mit navn har brændt sig fast hos mange,« siger han til B.T.

Hvor meget den sejr har ændret for det 57-årige cykelkoryfæ, har han svært ved at sætte fingeren på. Også selvom Riis, som en af mange, senere har erkendt, at han benyttede sig af doping i den periode.

»Hvis jeg ikke var kørt til højre, var jeg kørt til venstre, hvad var der så sket i livet? Det ved man aldrig. Man har kun én vej, man kører,« fortæller Bjarne Riis.

»Men der er ingen tvivl om, at det har ændret en del. Er du Tour de France-vinder, er du det for livet. Folk ser anderledes på dig, du går i historiebøgerne. Det er svært at beskrive, hvor meget det ændrer. Men det ændrer rigtig meget.«

Riis erobrede cykelsportens mest ikoniske trikot på 9. etape, hvor han sejrede i Sestrières. På 16. etape udvidede han yderligere sit forspring, da han smadrede al konkurrence og kørte først over linjen på Hautacam.

Siden det år har Bjarne Riis' liv aldrig været det samme, og kontrasten var skærende, da der var folkefest i Danmark i dagene efter hans sejr.

Bjarne Riis står i Paris som samlet vinder af Tour de France. Til venstre ses Richard Virenque i den prikkede bjergtrøje, og til højre står vinderen af pointtrøjen Erik Zabel. Foto: PASCAL PAVANI Vis mere Bjarne Riis står i Paris som samlet vinder af Tour de France. Til venstre ses Richard Virenque i den prikkede bjergtrøje, og til højre står vinderen af pointtrøjen Erik Zabel. Foto: PASCAL PAVANI

»Vi taler jo om en stille jyde som mig, og så ved alle, hvem man er. Der bliver råbt ad en på gaden, og hvad ved jeg. Man skal vænne sig til det, men man vænner sig aldrig til det. Man skal acceptere det, men et eller andet sted accepterer man det aldrig,« fortæller Riis.

»Sådan har jeg det i hvert fald, også stadigvæk. Jeg bliver genkendt på gaden, men jeg er ikke glad for det. Jeg kan ikke undgå det. Jeg er en privat person, har altid været det og sætter pris på mit privatliv.«

Der var bare ingen vej tilbage.

Men det er noget, »der følger med«, eller bagsiden af medaljen, som han selv kalder det.

Blå bog: Cykelkoryfæet Bjarne Riis Født 3. april 1964 (57 år) i Herning

Blev professionel cykelrytter i 1986

Hold: Roland Van de Ven (1986) Lucas - Müllers - Orbea (1987) Toshiba (1988) Super U (1989) Castorama (1990-1991) Ariostea (1992-1993) Gewiss-Ballan (1994-1995) Team Telekom (1996-2000)

Udvalgte meritter: Vinder af Tour de France (1996). Har vundet fire Tour de France-etaper i alt. Vinder af Amstel Gold Race (1997).

Karriere som holdejer og sportslig leder: Har desuden været holdejer for Team CSC, der senere blandt andet hed Saxo-Tinkoff. Har været team-manager på NTT i 2020.

Kilder: Pro Cycling Stats og Den Store Danske.

»Man må tage det med, at folk kender dig og har en holdning til dig. Ofte føler de også, at jeg bør kende dem,« forklarer han og griner.

Den dansker, der formentlig var næsttættest på Riis' historieskrivning, var Brian Holm.

Han var hjælperytter for Bjarne Riis for Team Telekom, og han husker også sejren som noget epokegørende.

»Det forandrede cykelsporten for altid i Danmark,« siger Brian Holm.

»Jeg kan nævne en lang række mennesker, der aldrig havde haft job i dag uden Bjarne. Havde BS Christiansen for eksempel været BS i dag?«

Han var ikke bare med til at vinde løbet. Han var også med på alt det, der hed sjov efterfølgende.

»Dengang eksploderede cykelsporten, vi gik fra at være bondeknolde, der kørte i Belgien – altså sådan nogle ‘hvad laver I egentlig dernede?’-agtige typer til at være store kanoner. Fra den ene dag til den anden, slam,« fortæller han om dagene efter Riis-sejren.

»Vi kom hjem til Danmark og oplevede et kæmpe cirkus om cykling. Jeg tænkte: 'Det var lige godt satans, den er jo stukket helt af herhjemme.'«

Bjarne Riis (th.) og Brian Holm var holdkammerater på Team Telekom. Foto: Ernst van Norde Vis mere Bjarne Riis (th.) og Brian Holm var holdkammerater på Team Telekom. Foto: Ernst van Norde

Han husker tilbage på en orkan af kærlighed, som de nu populære og folkekære cykelryttere måske ikke altid var lige gode til at sende tilbage den anden vej.

I hvert fald ikke til at starte med.

»Der var ikke internet, man gik på gaden, folk genkendte os, vi var elsket, det var helt vildt. Vi mistede jordforbindelsen, opførte os dårligt og nød ethvert sekund af det. Tog i byen og scorede nogle damer,« siger Brian Holm og bryder ud i latter.

Men når man lige får ham på sporet igen, husker han tilbage på en helt unik periode i sit liv.

»Selve sejren i cykelløbet er tæt på at være det største, jeg har været med til i mit liv,« siger Brian Holm.

»Det vidste man ikke dengang, men det var noget specielt. Det binder os allesammen sammen for altid.«

Årets udgave af Tour de France køres mellem 26. juni og 18. juli.

Den starter i den vestfranske by Brest, som ligger i Bretagne, og slutter traditionen tro i Paris.